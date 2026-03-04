Back to Top
Αναφορά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσε η Σία Αναγνωστοπούλου

Ζητά την άμεση τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου

Η Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου, κατέθεσε ως αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, το έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών), σύμφωνα με την οποία ζητά την άμεση τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης απαγόρευσης διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου.

Σύμφωνα με το έγγραφο, τα δίκαια αιτήματα των φορέων και των πολιτών προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την τοποθέτηση σήμανσης βασίζονται κυρίως στην αύξηση της κυκλοφορίας, στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, στη διέλευση φορτηγών οχημάτων μέσω οικιστικών τμημάτων, σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και όχλησης καθώς και στην ανάγκη προστασίας του οδοστρώματος και των τεχνικών έργων, τα οποία δεν είχαν σχεδιαστεί για διαρκή φόρτιση βαρέων οχημάτων.

Η Βουλευτής Σία Αναγνωστοπούλου ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διεκπεραιωθεί η διαδικασία έκδοσης της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. 

Ειδήσεις