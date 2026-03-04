CNN: CIA και Κούρδοι σχεδιάζουν εξέγερση στο Ιράν

Οι ΗΠΑ φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης κουρδικών ένοπλων ομάδων με στόχο την αποσταθεροποίηση του ιρανικού καθεστώτος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNN.

Το σχέδιο, το οποίο φέρεται να περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ και ιρανικές αντιπολιτευτικές οργανώσεις, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και προκαλεί ήδη ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση στην περιοχή.

Οι ιρανικές κουρδικές ένοπλες ομάδες διαθέτουν χιλιάδες στρατιώτες που επιχειρούν κατά μήκος των συνόρων Ιράκ-Ιράν, κυρίως στην περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ. Ορισμένες από τις ομάδες έχουν μιλήσει δημόσια μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προαναγγέλλοντας επικείμενη δράση και καλώντας τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποστατήσουν.

Επίσης την Τρίτη, ο Τραμπ συνομίλησε με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Κουρδιστάν του Ιράν (KDPI), Μουσταφά Χιτζίρι, οι δυνάμεις του οποίου αναμένεται να συμμετάσχουν σε χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν τις επόμενες μέρες, δήλωσε ο ανώτατος αξιωματούχος της Ιρανικής Κουρδικής Εθνοτικής Ομάδας στο CNN.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε μεγάλη ευκαιρία τώρα», είπε η πηγή, εξηγώντας το χρονικό σημείο της επιχείρησης. Η πηγή πρόσθεσε ότι οι πολιτοφύλακες αναμένουν υποστήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε επίσης στους Κούρδους ηγέτες του Ιράκ την Κυριακή για να συζητήσουν την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και πώς οι ΗΠΑ και οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συνεργαστούν καθώς προχωρά η αποστολή, δήλωσαν δύο αμερικανοί αξιωματούχοι και μια τρίτη πηγή που γνωρίζει τις συνομιλίες, όπως αναφέρθηκε πρώτα από το Axios.

Οποιαδήποτε προσπάθεια να εξοπλιστούν οι ιρανικές κουρδικές ομάδες θα απαιτούσε υποστήριξη από τις κουρδικές αρχές στο Ιράκ για να επιτρέψουν τη διέλευση των όπλων και να χρησιμοποιήσουν το Κουρδιστάν του Ιράκ ως εφαλτήριο.

Ατομο που γνωρίζει καλά τις συζητήσεις ανέφερε ότι το πλάνο είναι οι ένοπλες κουρδικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και να τις ακινητοποιήσουν, έτσι ώστε να διευκολύνουν την “εξοδο” των άοπλων Ιρανών στις μεγάλες πόλεις χωρίς να διατρέξουν τον κίνδυνο νέας αιματηρής καταστολής, όπως συνέβη στις αναταραχές του Ιανουαρίου.

Ένας άλλος αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι οι Κούρδοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποσταθεροποίηση στην περιοχή και να εξαντλήσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις του ιρανικού καθεστώτος. Άλλοι προτείνουν οι Κούρδοι να καταλάβουν και να κρατήσουν εδάφη στο βόρειο Ιράν που θα δημιουργούσαν μια ζώνη ασφαλείας για το Ισραήλ.

Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει.

“Προφανώς προσπαθούν να ξεκινήσουν” μια εξέγερση

Ο Άλεξ Πλιτσάς, αναλυτής εθνικής ασφάλειας του CNN και πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου υπό την προεδρία του Ομπάμα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ “προφανώς προσπαθούν να ξεκινήσουν” τη διαδικασία ανατροπής του καθεστώτος στο Ιράν εξοπλίζοντας τους Κούρδους, έναν ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Ο ιρανικός λαός είναι γενικά άοπλος στο σύνολό του και θα είναι δύσκολο να ανατρέψουν το καθεστώς, εκτός αν τους εξοπλίσουν», δήλωσε ο Πλιτσάς. «Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι αυτό θα εμπνεύσει άλλους στο έδαφος στο Ιράν να κάνουν το ίδιο».

Η Τζεν Γκάβιτο, πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών με ειδίκευση στη Μέση Ανατολή υπό την προεδρία του Μπάιντεν, δήλωσε ότι ανησυχεί για το αν έχουν ληφθεί πλήρως υπόψη οι συνέπειες από τον εξοπλισμό των Κούρδων.

Η Γκάβιτο δήλωσε στο CNN ότι η κατάσταση ασφαλείας είναι ήδη ασταθής και στις δύο πλευρές των συνόρων. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, καθώς μπορεί να υπονομεύσει την κυριαρχία του Ιράκ και να ενισχύσει τις ένοπλες πολιτοφυλακές, οι οποίες λειτουργούν χωρίς έλεγχο και με περιορισμένη κατανόηση για το τι μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ένταση ή συγκρούσεις.

Τις τελευταίες μέρες, ο ισραηλινός στρατός έχει χτυπήσει ιρανικές στρατιωτικές θέσεις κοντά στα σύνορά του με το Ιράκ, εν μέρει για να προετοιμάσει το έδαφος για τη ροή ένοπλων κουρδικών δυνάμεων στο βόρειο Ιράν, δήλωσε μία από τις πηγές. Ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις πιθανόν να ενταθούν τις επόμενες μέρες.

Ωστόσο, οποιαδήποτε υποστήριξη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για μια κουρδική χερσαία δύναμη που θα αναλάμβανε να βοηθήσει στην εκδίωξη του ιρανικού καθεστώτος θα χρειαζόταν να είναι εκτεταμένη, ανέφεραν οι πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Μία από τις πηγές δήλωσε ότι οι Ιρακινοί Κούρδοι δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή την επιρροή ή τους πόρους που χρειάζονται για να υποστηρίξουν μια επιτυχημένη εξέγερση κατά της κυβέρνησης. Επιπλέον, οι ιρανικές κουρδικές παρατάξεις ζητούν πολιτικές εγγυήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ πριν αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε εξέγερση, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το ζήτημα.

Οι κουρδικές αντιπολιτευτικές ομάδες είναι επίσης κατακερματισμένες και ορισμένοι αξιωματούχοι του Τραμπ που έχουν εμπλακεί στις συζητήσεις για την υποστήριξή τους ανησυχούν για τα κίνητρά τους να βοηθήσουν τις ΗΠΑ.

“Έχεις μια ομάδα ανθρώπων που σκέφτονται τα δικά τους συμφέροντα, και το ερώτημα είναι αν η συμμετοχή τους ευθυγραμμίζεται με τα συμφέροντά τους” δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Η μακρά ιστορία συνεργασίας των ΗΠΑ με τους Κούρδους

Οι Κούρδοι είναι μια εθνοτική μειονότητα χωρίς επίσημο κράτος. Σήμερα, εκτιμάται ότι υπάρχουν 25-30 εκατομμύρια Κούρδοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν σε μια περιοχή που εκτείνεται σε μέρη της Τουρκίας, του Ιράκ, του Ιράν, της Συρίας και της Αρμενίας. Οι περισσότεροι Κούρδοι είναι Σουνίτες Μουσουλμάνοι, αλλά ο κουρδικός πληθυσμός έχει ποικιλία πολιτιστικών, κοινωνικών, θρησκευτικών και πολιτικών παραδόσεων, καθώς και διαφόρων διαλέκτων.

Πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν ιδιωτικά προειδοποιήσει για την απογοήτευση των κουρδικών δυνάμεων από τη συνεργασία με τις ΗΠΑ στο παρελθόν, και τις συχνές καταγγελίες τους ότι έχουν εγκαταλειφθεί από τους Αμερικανούς.

«Υπάρχει ανησυχία ότι αν η εξέγερση αποτύχει και οι ΗΠΑ αποσυρθούν, αυτό θα ενισχύσει το αφήγημα της εγκατάλειψης των Κούρδων», δήλωσε ο Πλιτσάς. Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Τραμπ, Τζιμ Μάτις, παραιτήθηκε εν μέρει επειδή ο Τραμπ κινήθηκε για να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, κάτι που ο Μάτις θεωρούσε εγκατάλειψη των Κούρδων συμμάχων των ΗΠΑ εκεί.

Η CIA έχει μια μακρά και περίπλοκη ιστορία συνεργασίας με ιρακινές κουρδικές φατρίες που χρονολογείται από τις δεκαετίες που συμμετείχαν στον πόλεμο στο Ιράκ. Ο οργανισμός διαθέτει επί του παρόντος ένα παρατηρητήριο στο Ιρακινό Κουρδιστάν κοντά στα σύνορα με το Ιράν, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Οι ΗΠΑ διαθέτουν επίσης προξενείο στην Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του Ιρακινού Κουρδιστάν, και Αμερικανοί και συμμαχικοί στρατιώτες σταθμεύουν εκεί στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά του ISIS.

Ορισμένοι Κούρδοι ήλπιζαν ότι σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία τους με τις αμερικανικές δυνάμεις, η ημι-αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν του Ιράκ θα κέρδιζε την ανεξαρτησία της, αν και αυτό δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα.

Οι ΗΠΑ επίσης βασίστηκαν στις κουρδικές δυνάμεις στο πλαίσιο της εκστρατείας τους κατά των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και στη Συρία. Αυτό περιλάμβανε την ανάληψη της ευθύνης για την φύλαξη χιλιάδων κρατουμένων του ISIS σε αυτοσχέδιες φυλακές στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, η νέα κυβέρνηση της Συρίας, ξεκίνησε μια ταχεία στρατιωτική εκστρατεία για να ελέγξει τη βόρεια περιοχή της χώρας, η οποία περιλάμβανε επιθέσεις κατά του ISIS και την έξωση των κουρδικών δυνάμεων της Συριακής Δημοκρατικής Δύναμης (SDF). Αντιμετωπίζοντας αυτή την εκστρατεία, οι κουρδικές δυνάμεις εκκένωσαν και σταμάτησαν να φρουρούν τις φυλακές του ISIS όταν οι αμερικανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τη χώρα. Τον Ιανουάριο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, Τόμ Μπάρακ, δήλωσε ότι ο σκοπός της συμμαχίας των ΗΠΑ με την SDF είχε «στην ουσία λήξει».