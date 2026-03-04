Εφθασαν στην Κάρπαθο οι Patriot: Εικόνες από τη μεταφορά των πυραύλων

Έφθασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot , που ενισχύει την ελληνική αεραμυνα απέναντι στις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους σε αντίποινα για τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις.



Στρατιωτικά οχήματα με το αντιαεροπορικό σύστημα πέρασαν από τον κεντρικό δρόμο του νησιού για να τοποθετηθούν στα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.

Η απόφαση να σταλεί στην Κάρπαθο ελήφθη μετά και την καταγραφή των δύο περιστατικών ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο.

Η Κάρπαθος κρίθηκε ως προσφορότερο σημείο, καθώς «βλέπει» τον εναέριο χώρο και της Κύπρου, στην οποία βρίσκονται ήδη 4 F-16 Viper και οι 2 ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»