Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εφθασαν στην Κάρπαθο οι Patriot: Εικόνες από τη μεταφορά των πυραύλων

Δείτε βίντεο με την μεταφερόμενη συστοιχία

Έφθασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot , που ενισχύει την ελληνική αεραμυνα απέναντι στις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους σε αντίποινα για τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις.
 
Στρατιωτικά οχήματα με το αντιαεροπορικό σύστημα πέρασαν από τον κεντρικό δρόμο του νησιού για να τοποθετηθούν στα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.

Η απόφαση να σταλεί στην Κάρπαθο ελήφθη μετά και την καταγραφή των δύο περιστατικών ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο.

Η Κάρπαθος κρίθηκε ως προσφορότερο σημείο, καθώς «βλέπει» τον εναέριο χώρο και της Κύπρου, στην οποία βρίσκονται ήδη 4 F-16 Viper και οι 2 ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά»

Σύμφωνα με το ενημέρωσης Real Voice 99,5 αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε σήμερα το πρωί στο λιμάνι των Πηγαδίων στην Κάρπαθο και όπως φαίνεται από το video αποβιβάζει συστοιχία πυραύλων Patriot στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αντιαεροπορικής θωράκισης και ασφάλειας της χώρας μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Κάρπαθος Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Μέση Ανατολή Ιράν
