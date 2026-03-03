Τι είναι το πυραυλικό σύστημα Patriot που στέλνει η Ελλάδα στην Κάρπαθο

Πρόκειται για το σημαντικότερο αμυντικό πυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού

Στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό. Η ανακοίνωση για την μεταφορά στην Κάρπαθο έγινε το πρωί της Τρίτης (03.03.2026) και η απόφαση πάρθηκε τη στιγμή που ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ταξιδεύει προς την Κύπρο, μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου για τα drones που αναχαιτίστηκαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Πώς λειτουργούν

Οι Patriot (αρχικά των λέξεων: Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, δηλαδή: Ραντάρ Παρακολούθησης για Αναχαίτιση Ακριβείας) είναι το σημαντικότερο αμυντικό πυραυλικό σύστημα του αμερικανικού στρατού. Οι πιο πρόσφατες εκδοχές των Patriot είναι ικανές να αντιμετωπίζουν εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους μικρής εμβέλειας, πυραύλους κρουζ και drone σε ύψος έως και 15 χιλιομέτρων και αποστάσεις έως 35 χιλιομέτρων.

