Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει η Γαλλία στην Κύπρο

Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία για ενίσχυση της άμυνάς της, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, μετά τα τελευταία γεγονότα.

Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε σχετική ενημέρωση σήμερα τα ξημερώματα από τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε χθες, Δευτέρα, δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά. Αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης.