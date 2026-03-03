Κατασκοπεία στη Σούδα: Στη φυλακή ο 36χρονος για παράνομη είσοδο - Ποινή δύο ετών

Ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματική ποινή 5 χιλιάδες ευρώ επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές στον 36χρονο Γεωργιανό που ερευνάται για κατασκοπεία στη Σούδα.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο 36χρονος στην απολογία του, που δόθηκε με τη βοήθεια μεταφράστριας, δήλωσε οδηγός νταλίκας.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε και τον έκρινε ένοχο, αποφασίζοντας να μην χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι η ποινή δεν ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Το χρονικό

Στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προσήχθη τη Δευτέρα 02/03 ο 36χρονος Γεωργιανός Αζερικής καταγωγής, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε φωτογραφικό υλικό, ενώ χρησιμοποιούσε και κρυπτογραφημένο λογισμικό.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, ο 36χρονος φέρεται να έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και κατευθύνθηκε στα Χανιά, νοικιάζοντας δωμάτιο με θέα στον κόλπο της Σούδας.

Έως τώρα είναι σαφές πως υπάρχουν ενδείξεις για κατασκοπευτική δράση, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του ύποπτο φωτογραφικό υλικό, στο οποίο φέρεται να απεικονίζονται ευαίσθητες εγκαταστάσεις και κινήσεις πλοίων.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι, στο κινητό του, βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό που χρησιμοποιείται από συγκεκριμένη χώρα, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στις σχέσεις του 36χρονου με τη χώρα αυτή, ενώ διεγείρεται και το ερώτημα εάν λειτουργούσε κατασκοπευτικά υπέρ της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στη Σούδα βρισκόταν ο 36χρονος όταν έφτασε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο

Ο 36χρονος φέρεται να βρισκόταν στη Σούδα και στις 24 Φεβρουαρίου, όταν έφτασε στη ναυτική βάση το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ. Σημειώνεται ότι το Σαββατοκύριακο ο 36χρονος μετέβη στην Αθήνα και χθες έφυγε από το ξενοδοχείο όπου διέμενε, με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς ωστόσο να έχει βγάλει αεροπορικό εισιτήριο.

Άμεσα σήμανε συναγερμός, καθώς θεωρήθηκε ότι μπορεί να έφευγε για άγνωστη χώρα του εξωτερικού και έτσι αποφασίστηκε η προσαγωγή του καθ΄ οδόν προς το αεροδρόμιο.

Οι ομοιότητες με τον 26χρονο Αζέρο

Η υπόθεση είχε πολλές ομοιότητες με την περίπτωση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας. Ο 26χρονος είχε συλληφθεί δύο μέρες μετά τη σύλληψη ενός άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του αποδόθηκε επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Στις 16 Φεβρουαρίου ο 36χρονος επιχείρησε να μετακομίσει στο ίδιο ξενοδοχείο που διέμενε και ο 26χρονος Αζέρος, που συνελήφθη για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.