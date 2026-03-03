Αναβολή για τα εγκαίνια του νέου Υπεραστικού ΚΤΕΛ- Πάνε για καλοκαίρι

Δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά στις 14 Μαρτίου τα επίσημα εγκαίνια του νέου σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Όθωνος Αμαλίας, σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr.

Παρότι η προηγούμενη διοίκηση είχε ανακοινώσει ότι η τελετή εγκαινίων θα λάμβανε χώρα στα μέσα Μαρτίου, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η εκδήλωση μετατίθεται πιθανότατα για το καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί μέχρι στιγμής συγκεκριμένη ημερομηνία.

Την ίδια ημέρα είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Πάτρα και το Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Λεωφορείων Ελλάδος, με τη συμμετοχή προέδρων και εκπροσώπων ΚΤΕΛ από ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ούτε το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Δεκεμβρίου η πρώην διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ είχε προχωρήσει σε αγιασμό των νέων εγκαταστάσεων, τον οποίο τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Στην τελετή είχαν παραστεί εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων, η διοίκηση και οι μέτοχοι του ΚΤΕΛ, καθώς και πολίτες και ταξιδιώτες.