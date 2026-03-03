Λέρος: Ελεύθερος ο 18χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή της Κω αφέθηκε ελεύθερος σήμερα έπειτα από πολύωρη απολογία ο 18χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν από κοινού να αφεθεί ελεύθερος με μοναδικό όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου. Ο 18χρονος περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα του υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Οι καβγάδες πατέρα και γιου είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια και είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο στο «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.