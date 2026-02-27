Back to Top
Λέρος: 18χρονος σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του

Λέρος: 18χρονος σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του

Το θύμα βρέθηκε νεκρό μέσα στο συνεργείο του - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του

Νεκρός βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ένας 50χρονος άνδρας στη Λέρο, με τις αστυνομικές αρχές να εκτιμούν από την πρώτη στιγμή πως πρόκειται για δολοφονία.

Λίγες ώρες μετά, ο 18χρονος γιος του ομολόγησε το έγκλημα.

O 50χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στο συνεργείο που διατηρούσε, στη Λέρο. Από τις έρευνες -για τη στυγερή δολοφονία- φάνηκε πως πατέρας και γιος ήρθαν σε διαπληκτισμό με τον δεύτερο να του πετά ένα βαρύ εργαλείο και να τον τραυματίζει θανάσιμα.

Αν και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες με τους γιατρούς έδωσαν μάχη να τον επαναφέρουν, το θύμα δεν τα κατάφερε.

Ειδήσεις