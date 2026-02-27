Ζάκυνθος: «Δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω»: Νέα καταγγελία για την παιδίατρο που τέθηκε σε αναστολή

Μια νέα καταγγελία για τη συμπεριφορά της παιδιάτρου στη Ζάκυνθο η οποία τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων μετά το περιστατικό με το βρέφος που νοσεί με μηνιγγίτιδα ήρθε στη δημοσιότητα

Σύμφωνα με τη μητέρα που μίλησε στο STAR «ξεκινήσαμε στις 4 του Δεκέμβρη του 2022. Το παιδί έβηχε και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Μπαίνουμε στα επείγοντα… Δεν ήρθε η παιδίατρος. Ενημερώνομαι ότι έχει ενημερώσει τηλεφωνικώς την κυρία από την Πέμπτη που μπήκαμε».

«Έρχεται η κυρία το πρωί της Παρασκευής με ύφος και με τουπέ, και "δεν θα μου πείτε εμένα πότε θα έρθω". Ο άντρας μου ήταν έξω υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς. Τον έβγαλαν από το νοσοκομείο και μου λέει "για να μάθετε να φέρεστε, θα βγείτε με πειθαρχικό» και μου δίνει ένα ωραιότατο εξιτήριο με πειθαρχικό"».