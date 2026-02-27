Πάτρα: Τροχαίο στην έξοδο της Περιμετρικής προς Οβρυά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο της Περιμετρικής Πατρών προς Οβρυά, όταν δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα έντονη, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές στα οχήματα και αναστάτωση στην κυκλοφορία στο σημείο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός οδηγών ή επιβατών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.