Πάτρα: Τροχαίο στην έξοδο της Περιμετρικής προς Οβρυά

Σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. – Μόνο υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο της Περιμετρικής Πατρών προς Οβρυά, όταν δύο επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό συνθήκες που διερευνώνται.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα έντονη, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές στα οχήματα και αναστάτωση στην κυκλοφορία στο σημείο. Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός οδηγών ή επιβατών.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, ενώ εξετάζονται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
