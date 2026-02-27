Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Tηλέφωνο για βόμβα στα Δικαστήρια- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Tηλέφωνο για βόμβα στα Δικαστήρια...

Εκκενώνεται το Δικαστικό Μέγαρο

Αναστάτωση πριν λίγο στα Δικατήρια της Πάτρας μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Το Δικαστικό Μέγαρο εκκενώθηκε και  ο χώρος ερευνάται.

Ειδήσεις Τώρα

Ανεύρεση πτώματος στη Χαλκιδική- «Είδα ένα χέρι στη σακούλα, φορούσε δαχτυλίδι»

"Αντί να απολογηθείτε λέτε ότι δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη"- Σύγκρουση Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη

Πάτρα: Η ομάδα «Αναρχικές, Αναρχικοί» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της Χριστίνα Αλεξοπούλου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δικαστήρια Βόμβα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"," \u0394\u03b9\u03ba\u03b1\u03c3\u03c4\u03ae\u03c1\u03b9\u03b1","\u0392\u03cc\u03bc\u03b2\u03b1"]
822508
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις