Πάτρα: Tηλέφωνο για βόμβα στα Δικαστήρια- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Εκκενώνεται το Δικαστικό Μέγαρο
Αναστάτωση πριν λίγο στα Δικατήρια της Πάτρας μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.
Το Δικαστικό Μέγαρο εκκενώθηκε και ο χώρος ερευνάται.
