Πάτρα: Η ομάδα «Αναρχικές, Αναρχικοί» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της Χριστίνα Αλεξοπούλου

Με διαδικτυακή ανάρτηση σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, η ομάδα «Αναρχικές, Αναρχικοί» ανέλαβε την ευθύνη για την πρόσφατη επίθεση στο πολιτικό γραφείο της πρώην υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών και βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, μέλη της ομάδας προχώρησαν σε ρίψη μπογιάς στην είσοδο του γραφείου, ενώ προκάλεσαν φθορές και στην κλειδαριά. Στο κείμενο που δημοσιοποιήθηκε, οι συντάκτες συνδέουν την ενέργεια με πολιτικές θέσεις της κυβέρνησης, διατυπώνοντας παράλληλα ευρύτερες ιδεολογικές αναφορές.

Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.





