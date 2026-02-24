Πάτρα: Επίθεση με μπογιές στο πολιτικό γραφείο της Χριστίνας Αλεξοπούλου

Back to Top
Για τρίτη φορά στο στόχαστρο βανδάλων το γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της ΝΔ

Νέο περιστατικό φθορών καταγράφηκε στο πολιτικό γραφείο της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, το οποίο βρίσκεται στο άνω μέρος της πλατείας Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα άτομα προσέγγισαν το σημείο και προκάλεσαν ζημιές ρίχνοντας μπογιές στην είσοδο του γραφείου, προκαλώντας υλικές φθορές.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών, ενώ αναμένεται η αξιολόγηση υλικού από κάμερες της περιοχής στο πλαίσιο των ερευνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος χώρος γίνεται στόχος, καθώς πρόκειται για το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό σε βάρος του γραφείου της πρώην υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Χριστίνα Αλεξοπούλου Βανδαλισμοί
