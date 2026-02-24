Λουτρό αίματος στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε κύμα βίας που ξέσπασε σε 20 πολιτείες του Μεξικού μετά τη θανάτωση του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», επικεφαλής του καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG), σε επιχείρηση ειδικών δυνάμεων στο Χαλίσκο.

Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει συνολικά 10.000 στρατιώτες στην περιοχή, ενώ παράλληλα εντείνει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, παραδίδοντας δεκάδες φερόμενα μέλη καρτέλ στην αμερικανική Δικαιοσύνη, εν μέσω ανησυχίας για τον τουρισμό και το Μουντιάλ 2026.

Η επιχείρηση και ο θάνατος του «Ελ Μέντσο»

Ο 59χρονος Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, ο πλέον καταζητούμενος βαρόνος ναρκωτικών της χώρας και επικεφαλής του CJNG, εντοπίστηκε στην πολιτεία Χαλίσκο έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για συνάντησή του με ερωτική σύντροφο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τον μεξικανικό στρατό με τη συνδρομή της Εθνοφρουράς και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σημειώθηκε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με τους σωματοφύλακές του. Ο «Ελ Μέντσο» τραυματίστηκε σοβαρά και υπέκυψε κατά τη μεταφορά του από την Ταπάλπα στην Πόλη του Μεξικού. Τουλάχιστον έξι άνδρες της προσωπικής του φρουράς σκοτώθηκαν, ενώ τρεις στρατιωτικοί τραυματίστηκαν.

Το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι «συμπληρωματικές πληροφορίες» από τις ΗΠΑ συνέβαλαν στον εντοπισμό του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν συμμετείχαν αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση.

Κύμα βίας σε 20 πολιτείες

Η είδηση του θανάτου του ηγέτη του CJNG προκάλεσε άμεση και εκτεταμένη αντίδραση του καρτέλ. Σε πολλές πόλεις, μέλη της οργάνωσης απέκλεισαν δρόμους ρίχνοντας καρφιά και μεταλλικά αντικείμενα στην άσφαλτο, κατέλαβαν λεωφορεία και τα πυρπόλησαν, ενώ έβαλαν φωτιά σε τράπεζες και επιχειρήσεις.