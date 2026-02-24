Το βολέ του τερματοφύλακα «κατέρριψε» έναν γλάρο- Ποδοσφαιριστής τον έσωσε με ΚΑΡΠΑ

Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Τουρκία, ανάμεσα στην Μεβλανακαπί Γκιουζελχισάρ και την Ιστανμπούλ Γιουρντούμ Σπορ στην Κωνσταντινούπολη, με έναν γλάρο να σωριάζεται στον αγωνιστικό χώρο μετά από βολέ τερματοφύλακα.

Ήταν το 22′ της αναμέτρησης, όταν ο τερματοφύλακας, Μουχάμετ Ουγιάνικ έκανε ένα βολέ, τη στιγμή που ένας άτυχος γλάρος περνούσε από τη σημείο. Η μπάλα βρήκε με μεγάλη δύναμη το πτηνό, που αμέσως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ποδοσφαιριστής, Γκάνι Τσατάν έτρεξε στο σημείο και ξεκίνησε να κάνει ΚΑΡΠΑ στο άτυχο πτηνό. Μετά από δίλεπτη προσπάθεια, ο γλάρος άρχισε να αναπνέει και να κουνάει τα πόδια του.

Μάλιστα Τσατάν μετέφερε το πτηνό εκτός αγωνιστικού χώρου και το έδωσε στο ιατρικό team, προκειμένου να του συνεχίσει τις πρώτες βοήθειες. Το πτηνό είχε υποστεί ζημιά στα φτερά και δεν μπορούσε να πετάξει, ωστόσο διέφυγε τον κίνδυνο.