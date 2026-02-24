Αίγιο: Στον εισαγγελέα ο 45χρονος για τους πυροβολισμούς κατά τεσσάρων ανηλίκων

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγείται σήμερα στις 10 το πρωί ο 45χρονος άνδρας που συνελήφθη για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς εναντίον τεσσάρων ανηλίκων στο Αίγιο.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μετά το συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Φιλοποίμενος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τέσσερις ανήλικοι κινούνταν πεζή κοντά στα σκαλάκια της οδού, όταν δέχθηκαν αιφνιδιαστικά πυροβολισμούς με κυνηγετικό όπλο.

Από τα σκάγια τραυματίστηκαν και οι τέσσερις. Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου νοσηλεύτηκαν εκτός κινδύνου, ενώ ο τέταρτος, που έφερε σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, αστυνομικοί εντόπισαν δύο καραμπίνες μέσα στο κατάστημα του 45χρονου. Η μία φέρεται να είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς, ενώ η δεύτερη βρέθηκε αδήλωτη και κατασχέθηκε.