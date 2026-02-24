Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και ήπιο δεκαπενθήμερο μετά από τρίμηνο διαταραχών

Το διάλειμμα αυτό, όπως αναφέρει, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «οι αλκυονίδες των Μετεωρολόγων», όχι μόνο λόγω της ύφεσης των καιρικών φαινομένων αλλά και επειδή οι προγνώστες θα πάρουν «μια μικρή ανάσα από τη διαρκή επιχειρησιακή ένταση».

«Οι αλκυονίδες των Μετεωρολόγων» Σε ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι «η ατμόσφαιρα δείχνει διάθεση να χαμηλώσει τους τόνους το επόμενο δεκαπενθήμερο». Όπως επισημαίνει, μετά από ένα τρίμηνο με συνεχείς διαταραχές, βαρομετρικά χαμηλά και έντονες εναλλαγές, τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν σε μια πιο ήρεμη περίοδο.

Την ίδια ώρα, η Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 χαρακτηρίστηκε από ενισχυμένους βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και την Κρήτη, με τη μέγιστη ριπή να φτάνει τα 108 χλμ/ώρα στο Πόρτο της Τήνου.

Σε πιο ήρεμη φάση φαίνεται να εισέρχεται ο καιρός το επόμενο δεκαπενθήμερο, μετά από τρίμηνο συνεχών διαταραχών και έντονων εναλλαγών, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">‍ΟΙ "ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ" ΤΩΝ ...ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ <br>Η ατμόσφαιρα δείχνει διάθεση να χαμηλώσει τους τόνους το επόμενο δεκαπενθήμερο. Μετά από ένα τρίμηνο συνεχών διαταραχών, βαρομετρικών χαμηλών και έντονων εναλλαγών, τα προγνωστικά δεδομένα συγκλίνουν σε μια πιο ήρεμη φάση — ένα διάλειμμα… <a href="https://t.co/jecfTmxLvR">pic.twitter.com/jecfTmxLvR</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2025959490542022891?ref_src=twsrc%5Etfw">February 23, 2026</a></blockquote>

Ο Καιρός σήμερα

Αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες πρόσκαιρα κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα σποραδικών βροχών υπάρχει για τη Θράκη μετά το απόγευμα. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 16, στη Θεσσαλία από 3 έως 19, στην Ήπειρο από 1 έως 15, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 1 έως 18, στα νησιά του Ιονίου από 5 έως 16, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 4 έως 16, στις Κυκλάδες από 6 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 15 και στην Κρήτη από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 έως 5 μποφόρ. Στο Κεντρικό Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός την Τετάρτη 25-02-2026

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και πιθανώς το πρωί στα θαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα με ασθενείς τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και το βράδυ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα δυτικά τους 16 με 17 βαθμούς, στα βόρεια τους 13 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17, τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 26-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, κυρίως στα ηπειρωτικά, με ασθενείς τοπικές βροχές στην Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.