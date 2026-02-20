Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

Το δημογραφικό αποτελεί ένα από τα κορυφαία και δυσκολότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την επίλυσή του.

Στις προσπάθειες αναζήτησης των αιτιών του προβλήματος, η εφημερίδα Τα Νέα, φιλοξενεί δηλώσεις πανεπιστημιακών καθηγητών, αλλά και τοπικών παραγόντων των τεσσάρων περιοχών που πλήττονται από τη υπογεννητικότητα και βλέπουν ορατά τον δρόμο της ερημοποίησης. Γορτυνία, Ιθάκη, Γρεβενά και Ευρυτανία.

Το δημογραφικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη γήρανση του πληθυσμού, ο οποίος μεταξύ της απογραφής του 2021 (τελευταία) και εκείνης του 2011 μειώθηκε κατά 3,1% σε 10.428.487 άτομα.

Αυτό που προκύπτει με βάσει τα απογραφικά στοιχεία είναι το γεγονός, ότι το δημογραφικό διαφοροποιείται γεωγραφικά, με 3 περιφέρειες να δίνουν μάχη να επιβιώσουν, βλέποντας μείωση του πληθυσμού τους, πάνω από 10%.

Αύξηση γεννήσεων είδαν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγίου και Κρήτης, ηπιότερη μείωση εμφανίζουν Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου, ενώ μείωση της τάξης μεταξύ 4-7% εμφανίζουν Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος.

Το καμπανάκι χτυπάει για Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και Στερεά, όπου ο φόβος της ερήμωσης γίνεται πιο ορατός από ποτέ, ενώ 4 περιοχές που είδαν τον πληθυσμό τους να συρρικνώνεται επικίνδυνα την περίοδο 2011 - 2022, την εποχή της κρίσης, δίνουν τώρα τον δικό τους αγώνα για να ανακάμψουν.