Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της -
Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα.
Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή, στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.
Νωρίτερα, η σορός της εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα.
Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Το 1967 έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και καθήκοντα πρύτανη, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το ανώτατο αξίωμα στο ιστορικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.
Το πλούσιο συγγραφικό της έργο και η διεθνής της ακτινοβολία αναγνωρίστηκαν με σημαντικές διακρίσεις. Μεταξύ άλλων, τιμήθηκε στη Γαλλία με τον Μεγαλόσταυρο του Εθνικού Τάγματος της Τιμής, ενώ έλαβε βραβεία και τιμητικούς τίτλους από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Απίστευτη απάτη με «έδρα» την Πάτρα- 43 άτομα «θησαύριζαν» σε βάρος εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος- Πάνω από 1,5 εκατομμύριο τα «έσοδα»- ΦΩΤΟ
ΜΟΔ Πατρών: Ξεκινά σήμερα η δίκη του 39χρονου που σκότωσε την 11χρονη Βασιλική από τη Μυρτιά
Εκτέλεση 200 στην Καισαριανή: Σήμερα στη Γάνδη το κρίσιμο ραντεβού μεταξύ εμπειρογνωμόνων και συλλέκτη για τις 12 φωτογραφίες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr