Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα την Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα.

Η κηδεία της διακεκριμένης βυζαντινολόγου τελείται δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή, στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών.

Νωρίτερα, η σορός της εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα.