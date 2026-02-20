Καμενίτσα Αλισσού: Βλέπουν τα χωράφια τους να «βουλιάζουν»- Τι λέει στο thebest.gr ιδιοκτήτης κτήματος που μετατρέπεται σε... νέα κοίτη

Σοβαρές ζημιές έχει προκαλέσει η υπερχείλιση του ποταμού Πείρου, στην περιοχή της Καμενίτσας Αλισσού, Δυτικής Αχαΐας, με ιδιοκτήτες κτημάτων να βλέπουν τα χωράφια τους να μετατρέπονται ουσιαστικά σε νέα κοίτη του ποταμού.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει στο thebest.gr, o κάτοικος της περιοχής, Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, η πρώτη σημαντική υπερχείλιση σημειώθηκε το διάστημα 10-13 Δεκεμβρίου 2021, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε παρόχθιο κτήμα του. Τότε, παρασύρθηκε τμήμα εδάφους περίπου ενός στρέμματος, καταστράφηκαν δένδρα ηλικίας άνω των 25 ετών, 850 καρυδιές που είχαν φυτευτεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, καθώς και περίφραξη, αρδευτικό δίκτυο και υποστυλώματα, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία.

«Δυστυχώς, το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε και τις τελευταίες ημέρες -μετά την καλοκαιρινή σφοδρή πυρκαγιά που κατέστρεψε πολλά από τα δένδρα και τις εγκαταστάσεις του κτήματος- με τον ποταμό να έρχεται και να καταστρέφει επιπλέον τμήματα του κτήματός μου, να τα μετατρέπει ουσιαστικά σε νέα κοίτη και να παρασύρει και άλλα δένδρα, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση» επισημαίνει.

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ύπαρξη ανεξέλεγκτων αποθέσεων μπάζων και τσιμέντων στην απέναντι όχθη, που εκτρέπουν τη φυσική ροή του ποταμού και επιτείνουν τις καταστροφές στα κτήματα», όπως λέει και ζητά τις άμεσες ενέργειες για την προστασία των χωραφιών του, τη λήψη τεχνικών μέτρων για τη διευθέτηση της κοίτης και την απομάκρυνση των εμποδίων που προκαλούν εκτροπές του ρεύματος. Επίσης, προσθέτει, ότι δεν είναι μόνο το δικό του, κτήμα, το οποίο έχει υποστεί ζημιές αλλά και παρακείμενες καλλιέργειες άλλων ιδιοκτητών.