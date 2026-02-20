«Βράζει» το Διακοπτό με τον Οδοντωτό- Νέα συγκέντρωση για το ιστορικό τρενάκι που απαξιώνεται

Θωράκιση των πρανών, συντήρηση των τρένων και των γραμμών, αλλά και συχνά και ασφαλή δρομολόγια είναι οι βασικές απαιτήσεις που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής Διακοπτού, μετά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στη λειτουργία του Οδοντωτού.

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων & Φορέων Διακοπτού καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:30, στο Πνευματικό Κέντρο της περιοχής, με στόχο να αναγκάσουν τους υπεύθυνους και τους διαχειριστές να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, «για τα οποία αμείβονται από τους φόρους των πολιτών», όπως τονίζουν.

Οι διοργανωτές δηλώνουν κατηγορηματικά ότι «δεν θα επιτρέψουμε άλλη απαξίωση του τρένου μας. Το τρενάκι μας πρέπει και θα ανακτήσει τη φήμη και την αξιοπιστία που του αξίζει». Η συγκέντρωση αποτελεί κάλεσμα σε όλους, κατοίκους και επισκέπτες, να στηρίξουν την προσπάθεια για την αναβάθμιση και τη σωστή λειτουργία του ιστορικού Οδοντωτού.

«Μετά τα τελευταία συμβάντα, με τις επαναλαμβανόμενες βλάβες στα τρένα και τον εγκλωβισμό επιβατών, ήρθε να προστεθεί ένα ακόμα πρόβλημα στον Οδοντωτό. Σχετικά, με αυτό ζητάμε, την ενίσχυση του μηχανοστασίου στο Διακοπτό, για να συντηρούνται τα τρένα όπως πρέπει, γιατί τώρα είναι υποβαθμισμένο, υποστελεχωμένο και χωρίς ανταλλακτικά. Μόλις τρεις άνθρωποι δίνουν «μάχη» για να μπορούν να λειτουργούν τα τρένα με ασφάλεια», αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Οδοντωτού Γιάννης Καραπαναγιώτης.

Ένα δεύτερο κομμάτι των προβλημάτων του Οδοντωτού, όπως εξηγεί ο ίδιος, είναι «τα καιρικά φαινόμενα, που δημιουργούν θέματα με πτώσεις δέντρων και βράχων. Ένα πρόβλημα που έχει ξεκινήσει από την περίοδο των πυρκαγιών. Ζητούμενο, είναι η επάνδρωση, με ένα συνεργείο υποδομής, που να μπορεί να παρεμβαίνει προληπτικά, με εργασίες καθορισμών και να παρακολουθεί την κατάσταση των γραμμών».