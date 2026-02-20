Νon stop τα δρομολόγια- Καρναβαλιστές παντός καιρού καταφθάνουν κατά εκατοντάδες στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας - ΒΙΝΤΕΟ

Το αδιαχώρητο στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας όπου από νωρίς το πρωί της Παρασκευής καταφθάνουν ασφυκτικά γεμάτα λεωφορεία από κάθε άκρη της χώρας.

Η Παρασκευή είναι η μέρα βαρόμετρο για την επισκεψιμότητα στο Πατρινό Καρναβάλι, καθώς οι περισσότεροι επιλέγουν το τριήμερο για να ζήσουν όσο πιο έντονα γίνεται τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Οι περισσότεροι έχουν ήδη προγραμματίσει τη συμμετοχή τους σε κάποιο πλήρωμα του κρυμμένου θησαυρού και αμέσως μετά την άφιξή τους στην πρωτεύουσα του καρναβαλιού της χώρας μεταβαίνουν στα σημεία όπου θα παραλάβουν τις στολές τους. Αρκετοί αναμένεται να έρθουν στην Πάτρα με λεωφορεία του ακόμη και το πρωί του Σαββάτου.

Οι στιγμές στο υπεραστικό ΚΤΕΛ είναι χαρακτηριστικές της προσμονής όλων, ειδικά εκείνων που έρχονται για πρώτη φορά. Το thebest εντόπισε μια αντιπροσωπευτική παρέα, που ταξιδεύει non stop και δεν κάνει παύση ούτε για ξεκούραση.