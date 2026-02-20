Νon stop τα δρομολόγια- Καρναβαλιστές παντός καιρού καταφθάνουν κατά εκατοντάδες στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας - ΒΙΝΤΕΟ

Βαρόμετρο για την επισκεψιμότητα στην Πάτρα, η Παρασκευή
Το αδιαχώρητο στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας όπου από νωρίς το πρωί της Παρασκευής καταφθάνουν ασφυκτικά γεμάτα λεωφορεία από κάθε άκρη της χώρας.
Η Παρασκευή είναι η μέρα βαρόμετρο για την επισκεψιμότητα στο Πατρινό Καρναβάλι, καθώς οι περισσότεροι επιλέγουν το τριήμερο για να ζήσουν όσο πιο έντονα γίνεται τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Οι περισσότεροι έχουν ήδη προγραμματίσει τη συμμετοχή τους σε κάποιο πλήρωμα του κρυμμένου θησαυρού και αμέσως μετά την άφιξή τους στην πρωτεύουσα του καρναβαλιού της χώρας μεταβαίνουν στα σημεία όπου θα παραλάβουν τις στολές τους. Αρκετοί αναμένεται να έρθουν στην Πάτρα με λεωφορεία του ακόμη και το πρωί του Σαββάτου.
Οι στιγμές στο υπεραστικό ΚΤΕΛ είναι χαρακτηριστικές της προσμονής όλων, ειδικά εκείνων που έρχονται για πρώτη φορά. Το thebest εντόπισε μια αντιπροσωπευτική παρέα, που ταξιδεύει non stop και δεν κάνει παύση ούτε για ξεκούραση.
Οι πληρότητες των υπεραστικών λεωφορείων παρουσιάζουν σημαντική αύξηση και φέτος, με την Πάτρα να αγγίζει το 100%, ιδιαίτερα για την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.
Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια προς Πάτρα, αντί για τα συνήθη 18, ενώ για την Παρασκευή και το Σάββατο έχουν προγραμματιστεί 180 και 120 δρομολόγια αντίστοιχα. Τα πρώτα δρομολόγια ξεκινούν από τις 05:30 ανά πέντε λεπτά.
Αυξημένη είναι η κίνηση και προς Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο (κυρίως Καλαμάτα), καθώς και προς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλο. Συνολικά, η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη κατά 20% σε σχέση με πέρυσι.
