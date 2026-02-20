Δις ισόβια και 13 χρόνια κάθειρξη στον 39χρονο για τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στη Μυρτιά

Βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για τον 39χρονο που κρίθηκε ένοχος για τη στυγερή δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής στην Ηλεία.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πατρών ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, επιβάλλοντας δύο φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 13 έτη κάθειρξης κατά συγχώνευση για τα λοιπά αδικήματα.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πολύωρη διαδικασία και την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, των ιατροδικαστικών ευρημάτων και των καταθέσεων που παρουσιάστηκαν στο ακροατήριο.

Ο 39χρονος κρίθηκε ένοχος για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

Βιασμό ανήλικης

Αρπαγή

Οπλοφορία και οπλοχρησία

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η μετατροπή της αρχικής κατηγορίας από απόπειρα βιασμού σε τετελεσμένο βιασμό, όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση και αποτυπώθηκε στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία:

Επιβλήθηκαν δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης για την ανθρωποκτονία και τον βιασμό.

Επιβλήθηκε επιπλέον κάθειρξη 13 ετών κατά συγχώνευση για τα υπόλοιπα αδικήματα.

Η ποινή έρχεται να προστεθεί στην ήδη εκτιόμενη κάθειρξη εννέα ετών, που του είχε επιβληθεί από τον Οκτώβριο του 2024 για άλλη υπόθεση σε βάρος ανήλικης.

