Το τελευταίο αντίο στην Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ

Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε από το πρωί της Παρασκευής (20/02/2026) η σορός της Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, όπου πραγματοποιείται και η εξόδιος ακολουθία της.

Από τις 09:00 έως τις 12:00 το φέρετρο βρισκόταν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες και εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Το φέρετρο είναι καλυμμένο με τις σημαίες της Ελλάδας και της Γαλλίας, τιμώντας τη στενή της σύνδεση με τις δύο χώρες. Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η κηδεία της θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφίας Ζαχαράκη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της.

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της βυζαντινής ιστοριογραφίας. Γεννημένη στην Αθήνα από μικρασιατική οικογένεια, σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, προτού εγκατασταθεί στο Παρίσι το 1953 για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η ακαδημαϊκή της πορεία εξελίχθηκε στο CNRS και στη Σορβόννη, όπου διακρίθηκε για τη συμβολή της στη μελέτη της βυζαντινής ιστορίας και του μεσογειακού κόσμου.