Τέλος οριστικά το Messenger από τα Windows- Πώς να σώσετε τα μηνύματά σας

Σε οριστική κατάργηση του Messenger από τα Windows προχωρά η Meta τον Απρίλιο του 2026, σύμφωνα με ειδοποίησή της προς τους χρήστες.

Συγκεκριμένα, η σύνδεση στην εφαρμογή θα είναι αδύνατη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ θα υπάρχει αυτόματη ανακατεύθυνση των χρηστών στην desktop έκδοση του Facebook για την αποστολή μηνυμάτων.

Οι βασικές λειτουργίες δεν θα επηρεαστούν, ενώ αντιθέτως διευκρινίζεται ότι, όλες οι δυνατότητες - συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων από υπολογιστή - θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Messenger για Windows.

Η διαδικασία κατάργησης θα συνοδευτεί από σχετική ειδοποίηση εντός της εφαρμογής. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η μετάβαση, οι χρήστες θα έχουν περιθώριο 60 ημερών για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Messenger για Windows.

Μετά το πέρας της προθεσμίας:

Η πρόσβαση θα μπλοκαριστεί πλήρως.

Η εφαρμογή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Συνιστάται η διαγραφή της από τον υπολογιστή, καθώς θα καθίσταται ανενεργή.

Η συγκεκριμένη χρονική διορία λειτουργεί ως μεταβατική περίοδος προσαρμογής, μειώνοντας τον αιφνιδιασμό για όσους εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την αυτόνομη desktop εφαρμογή.

Ασφαλής αποθήκευση συνομιλιών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο θέμα του ιστορικού συνομιλιών. Η Meta διευκρινίζει ότι τα δεδομένα δεν θα χαθούν — υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήστες θα ενεργοποιήσουν εγκαίρως την ασφαλή αποθήκευση.

Όσοι δεν έχουν ήδη ενεργοποιήσει τη σχετική ρύθμιση, οφείλουν:

Να μεταβούν στις Ρυθμίσεις (πάνω από τη φωτογραφία προφίλ).

Να επιλέξουν «Απόρρητο και ασφάλεια».

Να μπουν στις «Κρυπτογραφημένες από άκρο σε άκρο συνομιλίες».

Να επιλέξουν «Αποθήκευση μηνυμάτων».

Να ενεργοποιήσουν την επιλογή «Ενεργοποίηση ασφαλούς αποθήκευσης».

Να ορίσουν PIN.

Η ενεργοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι το ιστορικό θα παραμείνει διαθέσιμο όταν ο χρήστης μεταβεί στο Facebook.com, όπου οι συνομιλίες θα συγχρονίζονται σε όλες τις πλατφόρμες.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της end-to-end κρυπτογράφησης, στοιχείο που η Meta προωθεί τα τελευταία χρόνια ως βασικό άξονα της πολιτικής απορρήτου της.

Όσοι έχουν μόνο Messenger

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό αποκλειστικά στο Messenger, χωρίς σύνδεση με λογαριασμό Facebook. Σε αυτή την περίπτωση, δεν απαιτείται δημιουργία νέου προφίλ στο Facebook.

Οι συγκεκριμένοι χρήστες θα ανακατευθυνθούν στο Messenger.com, όπου θα μπορούν να συνδεθούν και να συνεχίσουν τη χρήση της υπηρεσίας χωρίς να ανοίξουν λογαριασμό στο Facebook.

Στρατηγική ενοποίησης και περιορισμός αυτόνομων εφαρμογών

Η κατάργηση της εφαρμογής Messenger για Windows εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική απλοποίησης και ενοποίησης προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια, η Meta επιλέγει να συγκεντρώνει λειτουργίες σε κεντρικά περιβάλλοντα χρήσης, περιορίζοντας τη συντήρηση αυτόνομων εφαρμογών που απευθύνονται σε μικρότερο ποσοστό χρηστών.

Παράλληλα, η στροφή προς web-based λύσεις μειώνει το λειτουργικό κόστος ανάπτυξης και υποστήριξης διαφορετικών εκδόσεων λογισμικού, ενώ διευκολύνει τις ταχύτερες ενημερώσεις λειτουργιών και πολιτικών ασφαλείας.