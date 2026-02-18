Βιολάντα: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο - Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 18:30 το απόγευμα, έπειτα από 4,5 ώρες στον πέμπτο όροφο του δικαστικού μεγάρου των Τρικάλων.

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί σε φυλακές εκτός της περιοχής των Τρικάλων.

Βιολάντα: Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης στην απολογία του

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, o ανακριτής έδειξε στον ιδιοκτήτη βίντεο, φωτογραφίες και τις καταθέσεις των μαρτύρων ενώ ο ίδιος φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος από την έκρηξη και να υποστήριξε ότι δεν ήξερες ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Χαρακτηριστικά, φέρεται να είπε ότι “στον χώρο έπαιζαν τα παιδιά μου“.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τα τεχνικά ζητήματα, αλλά μόνο όσα μπορούσε να ξέρει.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, υπέδειξε ανθρώπους που έβαζαν την υπογραφή τους και είχαν την ευθύνη για πολλά πράγματα ενώ φέρεται να είπε ότι έφτασε πολύ αργά στα αυτιά του το θέμα της οσμής.

Σημειώνεται πως έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων είχαν συγκεντρωθεί το μεσημέρι της Τετάρτης εργαζόμενοι για να εκφράσουν συμπαράσταση στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα.

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην ογκωδέστατη δικογραφία, από τις καταθέσεις εργαζομένων, για την ένταση της μυρωδιάς προπανίου στην επιχείρηση, που αγνοήθηκε από την ιδιοκτησία, είναι αποκαλυπτικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του EΡT, η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις-φωτιά που καταδεικνύουν πλήρη αδιαφορία για τα συστήματα ασφαλείας:

Αγνοημένοι συναγερμοί: Καταγράφεται μαρτυρία για συναγερμό που ηχούσε επαναλαμβανόμενα σε φούρνο της γραμμής παραγωγής βρώμης κατά την τελευταία εβδομάδα. Ο υπεύθυνος βάρδιας φέρεται να απενεργοποιούσε το σύστημα, θεωρώντας ότι πρόκειται για «λάθος μήνυμα». Μένει να εξεταστεί αν όντως ήταν λάθος μήνυμα ή όχι.

Ενημέρωση διοίκησης: Προϊστάμενοι όλων των βαρδιών καταθέτουν ότι είχαν μεταφέρει στη διοίκηση τα παράπονα για την ανυπόφορη οσμή, λαμβάνοντας την οδηγία να ρίξουν καθαριστικά στην αποχέτευση, επιμένοντας στο σενάριο της δυσοσμίας από τους υπονόμους.

Κρίσιμες ώρες πριν την έκρηξη: Μαρτυρία εργαζομένου αναφέρει ότι η δυσοσμία ήταν έντονη ακόμη και λίγες ώρες πριν το μοιραίο ξημέρωμα της Δευτέρας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κανένα προληπτικό μέτρο.

Την ίδια στιγμή, νέα βίντεο από την έκρηξη ήρθαν στο “φως”, ενώ καινούργια στοιχεία προκύπτουν από την ανατριχιαστική κατάθεση του υδραυλικού που τοποθέτησε τον σωλήνα προπανίου, καθώς και ενός άλλου υδραυλικού που ενημέρωσε τον υπεύθυνο παραγωγής για την έντονη οσμή υγραερίου.

Βιολάντα: Πόρισμα – κόλαφος από την Πυροσβεστική

Την ίδια ώρα, σειρά παρατυπιών καταγράφεται στο 18 σελίδων πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) το οποίο καταλήγει σε συμπέρασμα – κόλαφο αναφέροντας ότι «ακόμη και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δε μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της, δηλαδή τη διακοπή παροχής αερίου».

Αναφέρεται επίσης ότι οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου δεν είχαν κανένα σύστημα καταιονισμού νερού, δηλαδή σύστημα ψύξης σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε παλαιότερες φωτογραφίες του 2024 το σύστημα αυτό υπήρχε εγκατεστημένο πάνω από τις δεξαμενές, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί πότε και από ποιον αφαιρέθηκε.