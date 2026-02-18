Τραγωδία στην Αυστρία: Τρεις νεκροί σκιέρ από χιονοστιβάδες μέσα σε μία ημέρα

Τρεις σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Αυστρία, όταν παρασύρθηκαν από ισχυρές χιονοστιβάδες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων στις Άλπεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι δύο θάνατοι σημειώθηκαν στο Τιρόλο, όπου ένας 71χρονος παραθεριστής εξέπνευσε σε χιονοδρομική πίστα στην περιοχή Φις, ενώ ένας 44χρονος Γερμανός σκιέρ εντοπίστηκε νεκρός στην κοιλάδα Νάβις. Την ίδια στιγμή, στο γειτονικό κρατίδιο Φόραρλμπεργκ, ένας ακόμη σκιέρ θάφτηκε κάτω από το χιόνι και εντοπίστηκε νεκρός από τα σωστικά συνεργεία, σε μια περιοχή όπου είχε ήδη εκδοθεί προειδοποίηση για «υψηλό κίνδυνο» χιονοστιβάδων επιπέδου 4.

Η κατάσταση στις αυστριακές Άλπεις παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς τα σημερινά περιστατικά έρχονται να προστεθούν στην τραγωδία της περασμένης Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι δύο Αυστριακοί που έκαναν σνόουμπορντ στον παγετώνα Στουμπάι του Τιρόλου έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, γεγονός που αναδεικνύει την κρισιμότητα των καιρικών συνθηκών στα μεγάλα υψόμετρα της χώρας. Οι αρχές απευθύνουν συνεχείς εκκλήσεις προς τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τις επικίνδυνες ζώνες.