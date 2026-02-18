«Τύμπανα πολέμου» στο Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου στρώνουν το έδαφος

Νέα κινητικότητα παρατηρείται γύρω από το Ιράν καθώς οι πληροφορίες για επικείμενο πόλεμο στην περιοχή, διαδέχονται η μία την άλλη.

Οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν, αλλά η Τεχεράνη θα ήταν σοφό να καταλήξει σε συμφωνία για να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, λέγοντας πως κατεγράφη μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν για πόλεμο, όπως αναφέρει το Ynet.

Σε πρόσφατες διαβουλεύσεις υπό τον Νετανιάχου, η υπόθεση εργασίας ήταν πως το Ιράν θα εκτοξεύσει πυραύλους προς το Ισραήλ, ακόμα κι αν οι IDF δεν συμμετάσχουν σε ενδεχόμενες αμερικανικές επιθέσεις. Για αυτό, δόθηκε εντολή στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκη και στη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να προετοιμαστούν για πόλεμο, αναφέρει το Ynet. Διάφορες υπηρεσίες ασφαλείας είναι στο ύψιστο επίπεδο αμυντικού συναγερμού, αναφέρει ακόμα το ισραηλινό ΜΜΕ.

Επίσης, μετατέθηκε η συνεδρίαση του συμβουλίου Ασφαλείας, από την Πέμπτη για την Κυριακή, πιθανόν για να αποφευχθεί κάποιος λανθασμένος υπολογισμός του Ιράν, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προληπτικό χτύπημα προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γράφει το Ynet.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τείνει να εξαπολύσει ευρεία στρατιωτική επίθεση στο Ιράν «σύντομα», αφού η Τεχεράνη δεν ικανοποίησε τις αμερικανικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις. Διπλωματική πηγή ανέφερε στο Al Jazeera ότι «η αμερικανική υπομονή με τις ιρανικές καθυστερήσεις μπορεί να εξαντληθεί πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύει η Τεχεράνη».

«Κοντά σε μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή ο Τραμπ»

«Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται πιο κοντά σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή από ό,τι συνειδητοποιούν οι περισσότεροι Αμερικανοί. Αυτή η σύρραξη θα μπορούσε να ξεκινήσει πολύ σύντομα», αναφέρει την ίδια στιγμή δημοσίευμα του ιστότοπου Axios επικαλούμενο πηγές.

Μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν θα ήταν πιθανότατα μια μαζική εκστρατεία διάρκειας εβδομάδων, που θα έμοιαζε περισσότερο με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο παρά με τη στοχευμένη επιχείρηση του περασμένου μήνα στη Βενεζουέλα.

Οι πηγές σημείωσαν ότι αν επαληθευτεί το σενάριο πιθανότατα θα πρόκειται για κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με πολύ ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πολύ πιο υπαρξιακά χαρακτηριστικά για το καθεστώς της Τεχεράνης συγκριτικά με τον πόλεμο των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο.

Ένας τέτοιας εμβέλειας πόλεμος θα είχε τεράστια επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή και σημαντικές συνέπειες για τα τρία χρόνια που απομένουν στην κυβέρνηση Τραμπ. Με την προσοχή του Κογκρέσου και των πολιτών στραμμένη σε άλλα θέματα, σήμερα υπάρχει ελάχιστη δημόσια συζήτηση σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

«Το Ιράν προετοιμάζεται για πόλεμο«

Η ηγεσία του Ιράν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα πυρηνικά, ωστόσο, προετοιμάζεται παράλληλα για πόλεμο σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, αναφέρει και η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχεράνη αναπτύσσει το τελευταίο διάστημα τις στρατιωτικές της δυνάμεις, κατανέμει σε αξιωματούχους τις ενδεχόμενες λήψεις αποφάσεων, ενισχύει τη θωράκιση των πυρηνικών εγκαταστάσεων και επεκτείνει την καταστολή της εσωτερικής αντιπολίτευσης.

«Το Ιράν αντιμετωπίζει τη χειρότερη στρατιωτική απειλή από το 1988», όταν και έληξε ο οκταετής πόλεμος με το Ιράκ, δήλωσε ο Φαρζάν Σαμπέτ, αναλυτής για το Ιράν και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή σε Ινστιτούτο της Γενεύης. «Το Ιράν προετοιμάζεται για επιθέσεις προκειμένου να αποτρέψει τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας του και να προστατεύσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα, η Τεχεράνη φαίνεται ότι θέλει να αποφύγει μια μαζική επίθεση να διαταράξει τη διοίκηση της χώρας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σχέδια για την αναβίωση της λεγόμενης μωσαϊκής άμυνας, μια τακτική η οποία δίνει στους εκάστοτε διοικητές την αυτονομία να εκδίδουν διαταγές στις μονάδες τους. Η στρατηγική αυτή έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει το ιρανικό καθεστώς πιο ανθεκτικό σε ξένες επιθέσεις.