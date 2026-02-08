Ο απίστευτος δρόμος που περνά από 14 χώρες και ενώνει δύο ηπείρους

Από το βορρά ως το νότο της Αμερικής, ο Παναμερικανικός Αυτοκινητόδρομος δίνει στους θαρραλέους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να διασχίσουν στην πραγματικότητα ένα ρεκόρ Γκίνες.

Ο Παναμερικανικός Αυτοκινητόδρομος είναι ένας μύθος. Το συνολικό του μήκος υπολογίζεται σε 30.000 χιλιόμετρα και γι' αυτό έχει κερδίσει μια θέση στα ρεκόρ Γκίνες. Κι ας μην είναι τελικά ένας συνεχόμενος δρόμος αλλά μια αλληλουχία δρόμων που περνούν μέσα από 14 χώρες και αμέτρητα διαφορετικά τοπία, οδηγώντας σε δεκάδες διαφορετικούς πολιτισμούς της αμερικανικής ηπείρου.

Η διαδρομή ξεκινά από τον κόλπο Προυντό στην Αλάσκα και καταλήγει στην αργεντίνικη πόλη Ουσάια, που θεωρείται η νοτιότερη μεγάλη πόλη του πλανήτη ή το «τέλος του κόσμου».

Ένας δρόμος που συνεχώς αλλάζει

Η Αμερική είναι μία ήπειρος αλλά συνδυάζει και πολλά διαφορετικά τοπία και πολιτισμούς. Σε ορισμένα τμήματα, είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Σε άλλες, είναι ουσιαστικά ο οδικός άξονας μικρών οικισμών. Εμπόριο, λεωφορεία, πεζοί, ζώα, όλα μοιράζονται τον ίδιο χώρο.

Κατά μήκος της διαδρομής, οι οδηγοί περνούν μέσα από άνυδρες ερήμους, πυκνά τροπικά δάση, ψηλά βουνά και ζωντανές πόλεις. Ο αυτοκινητόδρομος διασχίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, τη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα, τη Νικαράγουα, την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Περού, τη Χιλή και την Αργεντινή.

Σε γενικές γραμμές, ο Παναμερικανικός Αυτοκινητόδρομος μπορεί να μελετηθεί σε τρία μέρη:

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά: αυτοκινητόδρομοι πολλαπλών λωρίδων και διαπολιτειακοί δρόμοι

Στην Κεντρική Αμερική: στενοί δρόμοι που περνούν απευθείας μέσα από πόλεις

Σε μέρη της Νότιας Αμερικής: ορεινά περάσματα, χωματόδρομοι και τμήματα επιρρεπή σε κατολισθήσεις



Η οδήγηση σε ολόκληρο τον αυτοκινητόδρομο χωρίς στάση μπορεί θεωρητικά να διαρκέσει δύο με τρεις μήνες, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι που ξεκινούν αυτή την περιπέτεια χρειάζονται έξι μήνες έως ένα χρόνο προκειμένου να εξερευνήσουν τα τοπία, τις πόλεις και τους τοπικούς πολιτισμούς.

Μέσα στα χρόνια, η διαδρομή έχει διανυθεί από μοτοσικλετιστές, ποδηλάτες, ακόμη και δρομείς.

Το «κενό» των 100 χιλιομέτρων

Ο αυτοκινητόδρομος θεωρητικά συνδέει όλη την αμερικανική ήπειρο, αλλά μεταξύ Παναμά και Κολομβίας υπάρχει ένα κενό περίπου 100 χιλιομέτρων, που ονομάζεται «Κενό του Νταριέν». Το ενδιαφέρον είναι πως το κενό δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας αμέλειας των τοπικών αρχών αλλά μια αναγκαιότητα.

Το συγκεκριμένο κομμάτι γης είναι γεμάτο με πυκνές ζούγκλες, βάλτους, βουνά και τμήματα τα οποία προστατεύονται ώστε να ζουν ιθαγενείς πληθυσμοί. Καθώς ο σεβασμός στο περιβάλλον και τους ιθαγενείς έχει τεθεί ως προτεραιότητα από τα εμπλεκόμενα κράτη, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για να χαραχθεί δρόμος που θα «κλείσει» το «Κενό του Νταριέν».

Ένας δρόμος που «φτιάχνεται» από το 1930

Η κατασκευή του Παναμερικανικού Αυτοκινητόδρομου ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930 και συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1970, με κάθε χώρα να κατασκευάζει και να αναβαθμίζει τα δικά της τμήματα. Ωστόσο, ορισμένα τμήματα υπήρχαν πολύ πριν από αυτό και οι αναβαθμίσεις συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Ο δρόμος μπορεί να αποτελέσει πραγματική πρόκληση. Για παράδειγμα, στις Άνδεις ο δρόμος ανεβαίνει σε υψόμετρο πάνω από 4.000 μέτρα, όπου οι καιρικές συνθήκες και η αραιή ατμόσφαιρα δυσκολεύουν το ταξίδι. Στην κεντρική και τη νότια Αμερική, ορισμένα τμήματα είναι κακοσυντηρημένα ή ακόμη και αδιάβατα κατά την περίοδο των βροχών.

πηγή iefimerida.gr