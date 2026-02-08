Καιρός: Τσικνοπέμπτη με βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα

Άστατος θα είναι ο καιρός όλης της εβδομάδας, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες που θα διατηρηθούν όλη την εβδομάδα κι αναμένεται να επηρεάσουν και το έθιμο του ψησίματος της Τσικνοπέμπτης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, η Τσικνοπέμπτη αναμένεται να μετατραπεί σε Τσιγκο-Πέμπτη.

Ο κύκλος βροχής και καταιγίδων ξεκινά τη Δευτέρα (9.2.26) και αναμένεται να διατηρηθεί όλη την εβδομάδα.

Κατά την ίδια ανάρτηση οι περισσότερες βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο.