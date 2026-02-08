Τι συμβαίνει στο σώμα μας αν δεν φάμε τίποτα για 36 ώρες, δείτε προσομοίωση

Μια γραφική προσομοίωση επιχειρεί να αποτυπώσει τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια μιας 36ωρης νηστείας, σε μια περίοδο όπου όλο και περισσότεροι στρέφονται σε ακραίες μεθόδους απώλειας βάρους ή «αποτοξίνωσης».

Από φαρμακευτικές αγωγές όπως το Ozempic και το Mounjaro μέχρι δίαιτες που κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο, η νηστεία παρουσιάζεται συχνά ως μια γρήγορη λύση, με τα κοινωνικά δίκτυα να ενισχύουν τη δημοφιλία της.

Αν και στο παρελθόν η αποχή από την τροφή συνδεόταν κυρίως με θρησκευτικούς λόγους – όπως στη διάρκεια του Ραμαζανιού – σήμερα προβάλλεται ως μέθοδος «επανεκκίνησης» του οργανισμού. Κάποιοι επιλέγουν να τρώνε ένα γεύμα την ημέρα, άλλοι να καταναλώνουν μόνο νερό, ενώ αρκετοί στοχεύουν σε ένα διάστημα περίπου 36 ωρών χωρίς φαγητό, πριν επανέλθουν στην κανονική διατροφή.

Οι επιστημονικές απόψεις για τα πιθανά οφέλη διαφέρουν. Παρότι ορισμένοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να συμβάλει στην καύση λίπους και σε μεταβολικές αλλαγές, άλλοι προειδοποιούν για τους κινδύνους, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται χωρίς ιατρική καθοδήγηση.

Τι λέει η επιστήμη

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, βασικός μηχανισμός που ενεργοποιείται κατά τη διακοπή είναι η κέτωση, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία το σώμα αρχίζει να χρησιμοποιεί αποθηκευμένο λίπος αντί για υδατάνθρακες ως πηγή ενέργειας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυτοφαγία, μια φυσική διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων.

Η αυτοφαγία λειτουργεί σαν «σύστημα καθαρισμού» του οργανισμού: τα κύτταρα απομακρύνουν παλιά ή κατεστραμμένα συστατικά τους, τα οποία, αν συσσωρευτούν, μπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία τους. Η διαδικασία αυτή ενισχύεται όταν ο οργανισμός στερείται θρεπτικών συστατικών, γεγονός που εξηγεί γιατί η νηστεία συνδέεται συχνά με την ενεργοποίησή της.

Τι δείχνει η προσομοίωση για τις 36 ώρες χωρίς τροφή

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το κανάλι «The Limitless Emperor» στο YouTube, το σώμα περνά από διαδοχικά στάδια όσο περνούν οι ώρες χωρίς φαγητό. Όπως επισημαίνεται, οποιαδήποτε ριζική αλλαγή στη διατροφή θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από συμβουλή ειδικού.