Εγνατία: Στη φυλακή ο οδηγός φορτηγού για την τραγωδία στα διόδια Ιάσμου

Σε φυλάκιση έξι ετών και έντεκα μηνών, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, καταδίκασε το Τριμελές Εφετείο Θράκης τον Βούλγαρο οδηγό φορτηγού ο οποίος ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου στο τμήμα της Εγνατίας Οδού Κομοτηνής-Ξάνθης.

Σύμφωνα με το ertmews.gr, το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, καθώς και για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή, με αναγνώριση ελαφρυντικών.

Ήταν 18 Αυγούστου του 2025, όταν, λίγες εκατοντάδες μέτρα πριν τον σταθμό των διοδίων Ιάσμου, το φορτηγό που οδηγούσε ο καταδικασθείς προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σταματημένα στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος επιβατηγά οχήματα, με αποτέλεσμα να προκληθεί και πυρκαγιά, και να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα και να τραυματιστούν άλλα τέσσερα.

Ο Βούλγαρος οδηγός αρχικά αντιμετώπιζε ακόμη και το ενδεχόμενο της ισόβιας κάθειρξης, ωστόσο το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και τον απάλλαξε από τη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς σύμφωνα με τη διαμορφωθείσα από τα δεδομένα της πραγματογνωμοσύνης, τα στοιχεία της δικογραφίας, και τις καταθέσεις των μαρτύρων, κρίση των δικαστών, δεν στοιχειοθετήθηκε ότι ενεργούσε με τρόπο που να εμπίπτει στις αυστηρές προϋποθέσεις της επικίνδυνης οδήγησης, αλλά ότι το αποτέλεσμα προήλθε από αμέλεια. Η πλευρά του κατηγορουμένου υποστήριξε ότι η ευθύνη δεν βάραινε αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο, επικαλούμενη τον ισχυρισμό ότι έτερο όχημα έφραξε αιφνιδίως τον δρόμο, στον οποίο εκινείτο, με συνέπεια να επηρεάσει την πορεία του, περιορίζοντας τα περιθώρια αντίδρασής του.

Μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή.