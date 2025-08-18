Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Εγνατία: Φορτηγό «καρφώθηκε» σε ΙΧ- 3 νεκροί που επέστρεφαν από γάμο

Εγνατία: Φορτηγό «καρφώθηκε» σε ΙΧ- 3 νε...

Στο νοσοκομείο ο οδηγός και ο συνοδηγός του φορτηγού

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου και στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε στην Εγνατία, ενώ τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν ήταν σταματημένα λόγω διοδίων, καθώς είχε σχηματιστεί ουρά 600 μέτρων. Εκείνη τη στιγμή, έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα το φορτηγό.

Από το ένα ΙΧ απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του.

Ο οδηγός του φορτηγού είναι από τη Βουλγαρία και είχε και συνοδηγό έναν συμπατριώτη του. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Στο τρίτο όχημα επέβαιναν άλλοι τέσσερις άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν επίσης με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με ελαφρά τραύματα. Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Επέστρεφαν από γάμο
Oι επιβαίνοντες στα 2 αυτοκίνητα είχαν πάει σε γάμο στην Ήπειρο και τη στιγμή που έγινε το τροχαίο, ήταν στο δρόμο της επιστροφής για τον Έβρο.

Επίσης, από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε μεγάλης φωτιά, η οποία μάλιστα πέρασε και σε αγροτική έκταση.

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο σημείο γίνεται κανονικά πλέον, καθώς μετά το τροχαίο είχε διακοπεί…

newsit.gr

Ειδήσεις Τώρα

Φωτιά στην Πάτρα: Αύριο οι απολογίες του 25χρονου και του 21χρονου

Πάτρα: Από μάρτυρας, κατηγορούμενος ο 21χρονος- Τι λένε για την σύλληψή του οι δικηγόροι του 25χρονου

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κρήτη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θανατηφόρο Τροχαίο Εγνατία οδός

Ειδήσεις