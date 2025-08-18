Εγνατία: Φορτηγό «καρφώθηκε» σε ΙΧ- 3 νεκροί που επέστρεφαν από γάμο

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, στο ύψος των διοδίων του Ιάσμου και στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε στην Εγνατία, ενώ τα δύο επιβατικά αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν ήταν σταματημένα λόγω διοδίων, καθώς είχε σχηματιστεί ουρά 600 μέτρων. Εκείνη τη στιγμή, έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα το φορτηγό.

Από το ένα ΙΧ απανθρακώθηκαν τρεις επιβάτες, ενώ σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης ο οδηγός του.