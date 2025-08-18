Φωτιά στην Πάτρα: Αύριο οι απολογίες του 25χρονου και του 21χρονου

Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί και εκείνος ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσει εξηγήσεις.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τη σημερινή παρουσία του 21χρονου , ο οποίος εμφανίστηκε για να καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης, αλλά τελικά συνελήφθη με ένταλμα για συνέργεια στον εμπρησμό.

Νέα προθεσμία για αύριο έλαβε ο 25χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Γηροκομειό την περασμένη εβδομάδα, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας.

Ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, όταν εντοπίστηκε να κινείται κοντά στο Γηροκομείο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στα Συχαινά της Πάτρας.

Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος βρέθηκε στην περιοχή με την ιδιότητα του εθελοντή, προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη σύλληψη του 21χρονου

Συνελήφθη, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος συνελήφθη για την πυρκαγιά που στις 13-8-2025, κατέκαψε περιοχές του Δήμου Πατρέων και κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, καθώς και εμπρησμό σε δασική έκταση από πρόθεση και κατά συναυτουργία.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Ανακρίτρια Πρωτοδικών Αχαΐας.