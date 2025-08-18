Back to Top
Δυτ. Ελλάδα: 49χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε από τον σύζυγό της

Μία 49χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή χθες 17 Αυγούστου στο σπίτι της στην Γραμματικού Μακρυνείας. Το τραγικό περιστατικό έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Η άτυχη γυναίκα, υπήκοος Ουκρανίας, εντοπίστηκε νεκρή από τον σύζυγό της. Φέρεται, άλλωστε, να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Κλήθηκαν στο σημείο αστυνομία και σταθμός του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Απαντήσεις στα ακριβή αίτια του θανάτου της θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και η νεκροψία-νεκροτομή που έχουν παραγγελθεί. Φέρεται άλλωστε η άτυχη γυναίκα να έκανε χρήση χαπιών που πιθανώς να επιβάρυναν την κατάσταση της υγείας της.

Ειδήσεις