Πύργος: Ελεύθερος ο κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας ο νεαρός άνδρας που κατηγορείται ότι προσπάθησε να βιάσει μια 15χρονη κοπέλα στον Πύργο.

Ο κατηγορουμενος προσήλθε για να απολογηθεί σήμερα το πρωί στη δικαστική λειτουργό και μετά από περίπου δυο ώρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος ημεδαπός αρνήθηκε την κακουργηματική κατηγορία που το έχει αποδοθεί για απόπειρα βιασμού ανήλικης.

Παράλληλα, κατηγορείται και για το αδίκημα της κλοπής, σύμφωνα με το οποίο αφαίρεσε αλκοολούχα ποτά από ένα περίπτερο πριν τη σε βάρος του αποδιδόμενη πράξης της απόπειρας βιασμού.

Με την σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα επιβλήθηκαν σε βάρος του κατηγορούμενου αυστηροί περιοριστικοί όροι.

patrisnews.com