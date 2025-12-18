Χαλκίδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πιλοτή πολυκατοικίας

Οι αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της τραγικής υπόθεσης
Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας το απόγευμα της Πέμπτης (18/12/2025) σε πιλοτή κατοικίας στη Χαλκίδα. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η σορός βρέθηκε σε πιλοτή κτιρίου στο κέντρο της πόλης, πίσω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο νεκρός άνδρας είχε αίματα στο κεφάλι του.
Το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.
Επί τόπου έσπευσε και η σήμανση.
Οι αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της τραγικής υπόθεσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr