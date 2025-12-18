Χαλκίδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε πιλοτή πολυκατοικίας

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας το απόγευμα της Πέμπτης (18/12/2025) σε πιλοτή κατοικίας στη Χαλκίδα. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ λαμβάνουν καταθέσεις από κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, η σορός βρέθηκε σε πιλοτή κτιρίου στο κέντρο της πόλης, πίσω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο νεκρός άνδρας είχε αίματα στο κεφάλι του.

Το σημείο όπου βρέθηκε το πτώμα έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Επί τόπου έσπευσε και η σήμανση.

Οι αρχές εξετάζουν όλες τις πιθανές πτυχές της τραγικής υπόθεσης.