Αίγιο: Εγκληματική ομάδα στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. για ληστείες και κλοπές

Η Ασφάλεια Αιγίου σχημάτισε δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων, ανάμεσά τους ένας 31χρονος και τέσσερις άγνωστοι συνεργοί, για ληστεία από κοινού, διακεκριμένες κλοπές και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε ένοπλη ληστεία σε επιχείρηση στις 24 Δεκεμβρίου 2024, καθώς και σε διάρρηξη κατοικίας στις 22 Δεκεμβρίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων.