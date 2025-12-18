Σκληρή γραμμή από τους αγρότες: Μπλόκα και σε παρακαμπτήριες οδούς- Η απόφαση για τα Χριστούγεννα

«Ο πρωθυπουργός μας εμπαίζει», λένε οι αγρότες, που αποφάσισαν ομόφωνα να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τα επόμενα 24ωρα, κλείνοντας και παρακαμπτήριες οδούς, αλλά ξεκαθάρισαν ότι τις ημέρες των γιορτών οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί προκειμένου να ταξιδέψουν οι πολίτες.

Στη σημερινή σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών, οι αγρότες απέρριψαν τον διάλογο αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια εποικοδομητική συζήτηση. Από την άλλη, η κυβέρνηση, στην πρώτη αντίδρασή της λέει «ναι» στον διάλογο και «όχι» στην κλιμάκωση, προτάσσοντας την αποφυγή ταλαιπωρίας της κοινωνίας, παρότι οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι δεν θα εμποδίσουν τους ταξιδιώτες των γιορτών.

Οι κινήσεις των αγροτών τα επόμενα 24ωρα

Το πρωί της Παρασκευής θα είναι ελεύθερη η διέλευση των οχημάτων από όλα τα μπλόκα, λόγω της διεξαγωγής της δίκης στη Λάρισα για τα βίντεο του δυστυχήματος των Τεμπών. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, στην οποία συμμετείχαν περισσότερες από 61 αντιπροσωπείες.

Στις 14:00 της Παρασκευής, συντονισμένα, όπου υπάρχουν μπλόκα εκτός από τις εθνικές οδούς και τους κεντρικούς δρόμους, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι. Με αυτό τον τρόπο οι αγρότες θέλουν να στείλουν στην κυβέρνηση ένα σαφές μήνυμα «ότι είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μια ανυποχώρητη πάλη μέχρι το τέλος και τη δικαίωσή μας», τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Επίσης αύριο, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο των Μαλγάρων θα κλείσουν και το ρεύμα της εθνικής οδού προς τη Θεσσαλονίκη.

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες. Τη Δευτέρα (22/12) θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις στα μπλόκα συντονισμένα, ενώ από την Τρίτη (23/12) θα είναι η διέλευση των οχημάτων, «προκειμένου όλοι να κάνουν γιορτές», όπως ανέφεραν οι αγρότες.

«Καλό θα είναι μέχρι τότε να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών της, των επιλογών της, να καταλάβει ότι έχει όλη την κοινωνία απέναντί της πλέον και να δώσει λύση», τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας.

Η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης

Όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία της κοινωνίας, ήταν το σχόλιο της κυβέρνησης, στην πρώτη αντίδραση μετά τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Ναι στον διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία της κοινωνίας», ανέφεραν πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα», συμπλήρωσαν οι ίδιες πηγές.