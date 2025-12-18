Οι αγρότες δεν πάνε σε διάλογο και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις: «Μας εμπαίζει η κυβέρνηση»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι αγρότες εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαλόγου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», τονίζοντας ότι τα αιτήματά τους παραμένουν αναπάντητα.

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 57 μπλόκων από διάφορα σημεία της χώρας. Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των κινητοποιήσεων και η λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα του αγώνα.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, είπε, κατά την αρχική του τοποθέτηση, πως υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι κόκκινες γραμμές και δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο πώς θα κινηθούν με το κλείσιμο των παρακαμπτήριων. “Οι πολίτες είναι κοντά μας. Αυτή που κλείνει τους δρόμους είναι η κυβέρνηση με την αδιάλλακτη στάση της. Βλέπουμε πως οι εξαγγελίες γίνονται για το θεαθήναι. Δεν γίνεται να προτιμούν να σφαγιάσουν όλα τα ζώα για να μη χάσουν τα κέρδη τους οι βιομήχανοι. Το ξαναλέμε: δεν φεύγουμε χωρίς αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, εξασφάλιση προοπτικής, ελάχιστες εγγυημένες τιμές, μείωση κόστους παραγωγής. Όλα αυτά είναι κόκκινες γραμμές. Η κυβέρνηση πιέζεται και όσο είναι αδιάλλακτη τόσο θα συνεχίσουμε. Προτείνω να πάμε για τρίωρο αποκλεισμό παρακαμπτήριων την Παρασκευή. Το Σάββατο ανοίγουμε τα διόδια, θα μοιράσουμε προϊόντα και φρούτα και την Παρασκευή ανοίγουμε τους δρόμους για τα Τέμπη”.

Από την πλευρά του ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας, σχολίασε πως μόνο αν λυθούν τα προβλήματα θα πάμε σπίτια μας. “Δεν γίνεται αγώνας ούτε από το Tik Tok ούτε από τα κανάλια. Την ενότητα την κερδίσαμε στον δρόμο. Είπαμε θα σπάσουμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης βγαίνοντας στον δρόμο και το καταφέρουμε. Αν λυθούν τα προβλήματα θα πάμε σπίτια μας. Οι τίμιοι αγρότες είναι στον δρόμο και για αυτό πρέπει να συζητήσουμε πώς θα κρατήσουμε δίπλα μας τον ελληνικό λαό. Εμείς θα αποφασίσουμε πότε θα πάμε σε διάλογο”.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κύμινων/ Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, είπε στην αρχική του τοποθέτηση πως “φέτος δεν πετύχαμε ενότητα μεταξύ των μπλόκων αλλά όλης της Ελλάδας. Για να σπείρουμε πρέπει να δούμε χρήματα και για αυτό είναι κόκκινη γραμμή η απώλεια εισοδήματος του 2025. Δεν θα κάνουμε το χατίρι στον πρωθυπουργό να φύγουμε από τον δρόμο. Δεν γίνεται να μην μας ενημέρωσε κανείς για την υπογραφή της συνθήκης Mercosur”.

Ο ίδιος πρότεινε να είναι όλα κλειστά όλα μέχρι το κλείσιμο των σχολείων, “Τρίτη βράδυ ανοίγουμε για τα Χριστούγεννα και ξανά κλείνουμε μετά τα Χριστούγεννα“.