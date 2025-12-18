Θρίλερ στο Ρίο: Τρεις μήνες αγωνίας για τον 35χρονο Σωτήρη Λυκούση- Οι συγγενείς ζητούν νέα έρευνα

Θρίλερ παραμένει η εξαφάνιση του 35χρονου Σωτήρη Λυκούση, ο οποίος στις 18 Οκτωβρίου χάθηκε ενώ έκανε ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, κοντά στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Ο υπαξιωματικός στην 116 Πτέρυγα Μάχης του Αράξου, άφησε τα προσωπικά του αντικείμενα στην ακτή και βούτηξε στη θάλασσα, χωρίς έκτοτε να δώσει σημεία ζωής.

Οι πρώτες έρευνες του Λιμενικού διήρκεσαν τρεις ημέρες, με πλωτά μέσα, περιπολικά οχήματα και εθελοντές, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή των Λιμεναρχείων Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Κυλλήνης και του Ιονίου. Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες, κανένα ίχνος του δεν εντοπίστηκε, εκτός από την ταυτότητά του και μερικά εργαλεία του εξοπλισμού του στην ακτή.

Μοναδική ένδειξη ότι βούτηξε αποτελεί η μαρτυρία περαστικού που τον είδε να καταδύεται. Το γεγονός ότι επέλεξε να ψαρέψει σε περιοχή όπου η δραστηριότητα απαγορεύεται εγείρει ερωτήματα, καθώς ήταν έμπειρος ψαροτουφεκάς.

Τρείς μήνες μετά, όπως γράφει η εφημερίδα "Πολιτεία", οι συγγενείς του ζητούν την επανέναρξη των ερευνών, παρά τις ελάχιστες πιθανότητες να βρεθεί ζωντανός, ελπίζοντας έστω σε κάποιο ίχνος για τον εντοπισμό του.