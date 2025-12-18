Ρίο: Τραυματισμός εργάτη μετά από πτώση από στέγη

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στην περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εργάτης που εκτελούσε εργασίες σε κτίριο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από τη στέγη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει και να παραλαμβάνει τον τραυματία, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.