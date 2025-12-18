Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ρίο: Τραυματισμός εργάτη μετά από πτώση από στέγη

Στο νοσοκομείο ο τραυματίας

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, στην περιοχή του Ρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εργάτης που εκτελούσε εργασίες σε κτίριο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από τη στέγη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει και να παραλαμβάνει τον τραυματία, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ρίο Εργατικό Ατύχημα

Ειδήσεις