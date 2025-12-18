Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση 2.2.3 «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας» του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» (ΑΔΑ:9Μ8Δ4653ΠΓ-8ΧΟ).

Συνοπτικά μέσω της Δράσης 2.2.3 ενισχύονται επενδύσεις για: ίδρυση νέων και επέκταση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, εμπορίας και μεταφοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δημιουργία νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης,, προώθηση χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μείωση εκπομπών άνθρακα και διαχείριση αποβλήτων, μείωση του λειτουργικού κόστους, μετάβαση σε μοντέλα κυκλικής οικονομίας και αξιοποίηση υποπροϊόντων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υπό σύσταση εταιρείες, καθώς και από επιχειρήσεις μεγέθους μεγαλύτερου της κατηγορίας ΜΜΕ.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων ορίζεται το ποσό των 200.000 ευρώ και μέγιστος το ποσό των 6.000.000 ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 13:00) έως και την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 (ώρα 15:00).

Η διαχείριση της δράσης πραγματοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος ΠΑΛΥΘ 2021-2027, το περιεχόμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της: https://alieia.gr/ και για αναλυτικότερες πληροφορίες αρμόδιοι είναι οι: Σακελλαρίου Ι., τηλ. 2131501183, e-mail : [email protected], Σωτηρόπουλος Α., τηλ. 2131501181, e-mail: [email protected], Κουντουράκης Ι., τηλ. 2131501186, e-mail : [email protected]