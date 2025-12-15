Στεγαστική κρίση: Τιμές «φωτιά» στα μικρά ακίνητα

Η δυσκολία εξεύρεσης μικρών ακινήτων είτε για αγορά είτε για ενοικίαση έχει κάνει τα ακίνητα έως 80 τετραγωνικά μέτρα να αποτελούν είδος προς εξαφάνιση, επιτείνοντας τη στεγαστική κρίση.

«Αν κάποιος αναζητήσει ένα διαμερίσματα 60-70 τετραγωνικά μέτρα στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, πρέπει να γνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα είναι μόλις μία στις 10 κατοικίες, είτε πρόκειται για αγορά είτε για ενοικίαση ενώ σε περιοχές των βορείων και νοτίων προαστίων η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική», δήλωσε ο πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θέμης Μπάκας.

Απαγορευτικές τιμές

Ωστόσο, ακόμα και στις περιπτώσεις που κάποιος τυχερός καταφέρει να βρει ατύχημα, οι τιμές είναι σχεδόν απαγορευτικές.

Ενδεικτικά ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά στα νότια προάστια πωλείται πάνω από 320.00 ευρώ, ενώ στα δυτικά η τιμή ξεπερνάει τις 170.000.

Ανάλογη η κατάσταση και στα ενοίκια. Στα δυτικά προάστια το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών κυμαίνεται στα 700, ενώ στα νότια ξεπερνά τα 1.000 ευρώ

Η έλλειψη μικρών διαμερισμάτων στην Αττική είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.

«Μεγάλο μέρος της μικρής κατοικίας έχει στραφεί σε βραχυχρόνιες μισθώσεις και επενδυτική χρήση, ενώ η περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα δεν έχει ανανεώσει το οικιστικό απόθεμα», εξήγησε ο υπεύθυνος πωλήσεων του xe.gr, Πάνος Μπαλτάς.

Σχετική έρευνα της Prosperty επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η έλλειψη γης για μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις, η δυσκολία πρόσβασης σε ίδια κεφάλαια για αγορά ακινήτων από νέους και η αύξηση νέων ενοικιαστών λόγω δημογραφικών εξελίξεων και αλλαγής κουλτούρας επιτείνει το πρόβλημα.

Με δεδομένες τις νέες αυτές συνθήκες στην αγορά ακινήτων ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρμογή δέσμης μέτρων με στόχο την αύξηση της προσφοράς και τη μείωση του κόστους στέγασης.