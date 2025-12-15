Η τοποθέτηση του Σπύρου Σκιαδαρέση στο Περιφερειακό συμβούλιο για τον πρωτογενή τομέα

Κραυγή αγωνίας για την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου χαρακτήρισε τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδος, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης κατά την εισήγησή του στην κρίσιμη συνεδρίαση για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Σκιαδαρέσης άσκησε έντονη κριτική στην περιφερειακή Αρχή και στην κυβέρνηση για την εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα και την αδυναμία ουσιαστικής στήριξης των αγροτών, σε μια περίοδο που, όπως είπε, η ελληνική ύπαιθρος βρίσκεται αντιμέτωπη με υπαρξιακή κρίση.

Τόνισε ακόμη ότι η συνεδρίαση έπρεπε να είχε συγκληθεί με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας και όχι κατόπιν ομόφωνου αιτήματος της αντιπολίτευσης, καθώς οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν αποτελούν ένα συγκυριακό φαινόμενο, αλλά μια ισχυρή κραυγή αγωνίας των Ελλήνων αγροτών απέναντι στη διαγραφόμενη χρεοκοπία και το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς – βασικού πυλώνα της ελληνικής περιφέρειας και ιδιαίτερα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ο κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης επεσήμανε ακόμη, ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνδυασμό με το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής και την κατάρρευση των τιμών, έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος. «Στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης της ΝΔ, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ραγδαία, με το 70% των αγροτικών νοικοκυριών να βρίσκεται ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας», τόνισε με έμφαση.

Ο κ. Σκιαδαρέσης έκανε ακόμη ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους καταστροφικούς κανονισμούς της ΚΑΠ για βασικά εθνικά προϊόντα, αλλά και στην πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να διοχετεύσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε αλλότριους σκοπούς, αντί για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι στον φετινό κρατικό προϋπολογισμό δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ για δημόσιες επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, γεγονός που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απογεωργοποίηση, την ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών και την κοινωνική εξαθλίωση των αγροτών.

«Η Ελλάδα διαθέτει όλες τις δυνατότητες να αναπτύξει μια ισχυρή και ανταγωνιστική αγροτική οικονομία, όπως επιβεβαιώνουν και μελέτες του ΙΟΒΕ, μειώνοντας το αγροτικό εμπορικό έλλειμμα που ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ ετησίως. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει εθνικό σχέδιο και σαφή οδικό χάρτη, στοιχεία που απουσιάζουν πλήρως από τη σημερινή κυβερνητική πολιτική», είπε.

Τέλος ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα» σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο κατήγγειλε την περιφερειακή Αρχή για την ταύτισή της με τις κυβερνητικές επιλογές, για την απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων υπέρ των αγροτών, για την έλλειψη εμβληματικών έργων ανά νομό για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και για την απουσία πρωτοβουλιών διεκδίκησης απέναντι στο αθηνοκεντρικό κράτος.

«Η αγροτική εξέγερση ξεπερνά τα στενά όρια του αγροτικού κόσμου και αποκτά χαρακτηριστικά συνολικής κοινωνικής αμφισβήτησης απέναντι σε ένα αποτυχημένο οικονομικό και αναπτυξιακό μοντέλο που ευνοεί την οικονομική ολιγαρχία και οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο. Το μήνυμα είναι σαφές: ή έμπρακτη στήριξη του αγροτικού κόσμου και της περιφέρειας ή σιωπή με ιστορική ευθύνη», κατέληξε στην τοποθέτηση του ο κ. Σκιαδαρέσης.