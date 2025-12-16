Απεργία σήμερα από την ΑΔΕΔΥ και τους δήμους - Δυο οι συγκεντρώσεις στην Πάτρα

Οι διοργανωτές τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις αποτελούν απάντηση στη χρόνια υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καλούν σε μαζική συμμετοχή.

Η δεύτερη κινητοποίηση θα γίνει το απόγευμα, στις 6:00 μ.μ., με τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, σωματείων και φορέων της πόλης. Στη συνέχεια, στις 7:30 μ.μ., θα ακολουθήσει μετάβαση στο αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Εγλυκάδας. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής, έχει οριστεί προσυγκέντρωση στις 7:00 μ.μ. στον Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Γ. Καλεντζώτης, απ’ όπου θα αναχωρήσουν λεωφορεία.

Στην Πάτρα έχουν προγραμματιστεί δύο κινητοποιήσεις. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 π.μ. μπροστά από το Δημαρχείο, με τη συμμετοχή των εργαζομένων του Δήμου.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η πλήρης κρατική χρηματοδότηση, η απαλλαγή από τέλη και ΦΠΑ, η ενίσχυση των δημοτικών υποδομών καθώς και οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν οι δήμοι σε όλη τη χώρα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, υψώνοντας το σύνθημα «Κλείνουμε τους δήμους».

Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι συμμετέχουν

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), με ανακοίνωσή της, καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11:00 το πρωί της Τρίτης.

Η ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η πολιτική δανεισμού δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση των προβλημάτων, με τους δημότες να πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση των υπηρεσιών. Επιπλέον, βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

Οι εργαζόμενοι, λοιπόν, καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, διεκδικώντας:

Αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Επαρκή χρηματοδότηση των Δήμων

Διατήρηση των κοινωνικών υπηρεσιών ως δημόσιο αγαθό

Κατάργηση της διάταξης Βορίδη

Μονιμοποίηση συμβασιούχων εργαζομένων

Μέτρα κατά της ακρίβειας και της οικονομικής εξάντλησης

Από την πλευρά της η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) γνωστοποίησε την απόφαση των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί του αντιθέτου δημοσιεύματα.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

«Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι οι αναφορές και τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονται πως οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου είναι ψευδή και ανυπόστατα.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση της ΟΛΜΕ που να αφορά μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία, όπως αναφέρονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κανονικά στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 16 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος του Δημοσίου και των αγώνων για την υπεράσπιση των εργασιακών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κάθε αντίθετος ισχυρισμός είναι ανακριβής, παραπλανητικός και επιχειρεί να υπονομεύσει τη μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις της 16ης Δεκεμβρίου που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών».

Απεργία: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ

Όσον αφορά τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν στην απεργία και πώς, κάτι που θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας, με το ενδεχόμενο στάσης εργασίας ή απεργίας να παραμένει ανοιχτό.

Σημειώνεται πως, ανεξάρτητα από την απεργία της Τρίτης, σε στάση εργασίας θα προχωρήσουν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι των λεωφορείων προκειμένου να γίνει η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.

Η στάση εργασίας δεν θα επηρεάσει καθόλου τα δρομολόγια των λεωφορείων στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής. Στις υπόλοιπες γραμμές, οι εργαζόμενοι θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 11:00 έως τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.