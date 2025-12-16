Αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας της Cetracore-Jetoil - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Την αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας της ανακοίνωσε η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA, από τη Δευτέρα (15/12).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προχωρά στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της λόγω της προσθήκης πραγματικού δικαιούχου στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ, με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα/οντότητες που σχετίζονται με τη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, καταγράφονται σοβαρές δυσκολίες στις παραδόσεις καυσίμων αλλά και στην παροχή λοιπών υπηρεσιών που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις.

Σημειώνεται πως, δεν δίνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανεκκίνηση ή περαιτέρω λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.

Η παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά είναι σχετικά πρόσφατη, αφού ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της τον Μάρτιο του 2018.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

“Κύριοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τις 15.12.2025 η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali LAKHANI (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες.

Η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την ανωτέρω απόφαση.

Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής.

Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:

Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.

Δε θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών.

Δεσμευόμαστε να σας κρατούμε ενήμερους όσο εξελίσσεται η κατάσταση”.