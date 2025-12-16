Χαλάνδρι: Καταδίωξη με ανήλικο οδηγό, γιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Back to Top
Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν 6 ανήλικα άτομα, ενώ οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που προσπάθησαν να σταματήσουν αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει. Ωστόσο, ακολούθησε καταδίωξη στις οδούς Μεσογείων και Τζαβέλλα. 

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν 6 ανήλικα άτομα, ενώ οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο ανήλικος οδηγός δεν είχε δίπλωμα και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους.

Μάλιστα, κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι ο συνοδηγός είχε πάνω του κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο. 

