Το Rolling Stone ανέδειξε τα 100 τραγούδια που σημάδεψαν το 2025, προσφέροντας μια συμπυκνωμένη μουσική εικόνα της χρονιάς. Ένα pop ξόρκι βρέθηκε στην κορυφή της λίστας

Κάθε χρονιά αφήνει πίσω της ένα μουσικό αποτύπωμα – μια ρευστή αίσθηση για το πού πηγαίνει η pop, τι μας συγκινεί, τι μας ταράζει, τι γίνεται κοινός παρονομαστής ανάμεσα σε δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το Rolling Stone δημοσίευσε τα 100 κορυφαία τραγούδια του 2025 και η πρώτη πεντάδα θα μπορούσε να είναι ένας μικρός ενδεικτικός χάρτης των ήχων που καθόρισαν την pop περασμένη χρονιά. Από την pop θεατρικότητα της Lady Gaga μέχρι την άνοδο των indie δημιουργών και την παγκόσμια επέκταση του K-pop, φτάνουμε στην πορτορικανική σφραγίδα του Bad Bunny και την R&B που γίνεται viral στο TikTok. Ποιο είναι το κορυφαίο τραγούδι του 2025 για το Rolling Stone

Στην κορυφή των κορυφών το RS τοποθέτησε το “Abracadabra” της Lady Gaga. Ένα τραγούδι που μεταδόθηκε σαν ηλεκτρικό ρεύμα το 2025. Δυνατό, τολμηρό, θεατρικό, ήρθε για να θυμίσει πόσο ασυναγώνιστη είναι η Gaga στην ικανότητά της να παίρνει μια pop ιδέα και να τη μετατρέπει σε πολιτισμικό γεγονός. Το “Abracadabra” αφύπνισε κάτι από τα πρώτα της χρόνια, συνομιλώντας διακριτικά με τα “Just Dance” και “Bad Romance”, την ίδια στιγμή που την οδηγεί σε ένα νέο δημιουργικό τοπίο. «Ήθελα να περπατήσω σε παλιά μονοπάτια ενώ ανοίγω καινούργια», είπε η ίδια στο Rolling Stone. «Εδώ επέστρεψα στα γοτθικά μου όνειρα».

Την επιτυχία του τραγουδιού πούσαρε το συνοδευτικό μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία της Gaga μαζί με τις Parris Goebel και Bethany Vargas, που παρουσιάζει μια χορευτική μονομαχία ανάμεσα σε δύο αντιθετικούς εαυτούς της τραγουδίστριας. Ποια τραγούδια συμπληρώνουν την top πεντάδα Στη δεύτερη θέση συναντάμε το “Dancing in the Club” του Nate Amos – ένα από τα πιο ιδιοσυγκρασιακά τραγούδια της χρονιάς. Έξω από το πειραματικό δίδυμο Water From Your Eyes, ο Amos έφτιαξε με το άλμπουμ “Box for Buddy, Box for Star” έναν κόσμο χαμηλόφωνο και έντονα προσωπικό. Το “Dancing in the Club” ξεχωρίζει ως μια ήσυχη εξομολόγηση που μεταμορφώνεται όταν περνά από τα χέρια του MJ Lenderman: η υπόγεια συντριβή του κομματιού φωτίζεται από μια ερμηνεία που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, αλλά να πει την αλήθεια όπως είναι: ευθύβολη, γυμνή, ανθρώπινη.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το animated K-pop φαινόμενο KPop Demon Hunters. Είναι ένα εμπορικό success story και μια στιγμή όπου το animation, το σύγχρονο storytelling και η παγκόσμια pop συναντιούνται. Το lead single των HUNTR/X, με τις Audrey Nuna, Rei Ami και EJAE, έμεινε οκτώ εβδομάδες στην κορυφή του Hot 100, μετατρέποντας το project σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικές συμπτώσεις της χρονιάς: ένα pop έπος που διασκεδάζει, συγκινεί και αποδεικνύει πόσο ρευστά είναι πλέον τα σύνορα ανάμεσα στις τέχνες.

Στην τέταρτη θέση, το “Baile Inolvidable” του Bad Bunny. Το άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos κυριάρχησε πέρσι, και το συγκεκριμένο κομμάτι δείχνει γιατί ο Benito παραμένει καλλιτέχνης με βαθιές ρίζες και παγκόσμια απήχηση. Για την ηχογράφηση συγκέντρωσε μια ομάδα νεαρών μουσικών από την ιστορική Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini του Πουέρτο Ρίκο, δίνοντας στο τραγούδι τον ξεχωριστό ρυθμικό παλμό της παράδοσης. Στο φινάλε του βίντεο εμφανίζεται ο Jacobo Morales, εμβληματική μορφή του πορτορικανικού κινηματογράφου – μια συμβολική χειρονομία σε έναν πολιτισμό που συνεχίζει να παράγει δημιουργούς με διεθνές αποτύπωμα.

Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει το “Folded” της Kehlani που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και έγινε viral στο TikTok. Μια R&B εξομολόγηση, χτισμένη πάνω σε μια λεπτομέρεια που όσοι πέρασαν έναν χωρισμό γνωρίζουν καλά: ρούχα ξεχασμένα στο σπίτι του άλλου, πλυμένα πια στη σιωπή μιας νέας, μοναχικής καθημερινότητας. Η Kehlani χρησιμοποιεί αυτή τη μικρή εικόνα για να ανοίξει μια κατάβαση στο «πού στραβώσαμε;». [Καλή και η … αμερικανική εκδοχή “ρούχα-χωρισμός”, αν και εμείς έχουμε δώσει στιχουργικά ρέστα με το: “για φαντάσου όλα τα ρούχα μου να λείπουν απ’ τα σχοινιά σου”].